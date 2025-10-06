Нобелевская неделя 2025: даты и расписание присуждения премий

С началом Нобелевской недели внимание мира приковано к претендентам на престижную премию. Среди них - политики, активисты и гуманитарные организации. Общественность и букмекеры уже оценивают их шансы на победу, пишет УНН.

Детали

Объявление лауреатов Нобелевской премии 2025 года состоится с 6 по 13 октября и завершится объявлением победителей Премии Шведского центрального банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля.

Все церемонии можно будет посмотреть онлайн на официальных цифровых каналах премии.

Расписание объявления лауреатов Нобелевской премии 2025 года

Физиология или медицина - понедельник, 6 октября, не ранее 12:30 по киевскому времени;

физика - вторник, 7 октября, не ранее 12:45 по киевскому времени;

химия - среда, 8 октября, не ранее 12:45 по киевскому времени;

литература - четверг, 9 октября, не ранее 14:00 по киевскому времени;

мир - пятница, 10 октября, 12:00 по киевскому времени;

экономические науки - понедельник, 13 октября, не ранее 12:45 по киевскому времени.

История Нобелевской премии

Нобелевская премия была учреждена шведским химиком и изобретателем динамита Альфредом Нобелем и с 1901 года почти ежегодно присуждается за выдающиеся достижения на благо человечества. В 1895 году, за год до смерти, Нобель составил завещание, которое предусматривало создание фонда для финансирования наград в пяти сферах: физика, химия, физиология и медицина, литература, а также вклад в дело мира и развитие человечества.

Процесс выдвижения кандидатов

Ежегодно в сентябре Нобелевские комитеты приглашают тысячи ученых и академиков подавать кандидатуры, чтобы как можно шире представить страны и университеты мира. Номинантов на Нобелевскую премию мира могут предлагать любые лица без предварительного приглашения, что иногда приводит к противоречивым выдвижениям, в частности политических деятелей.

После получения кандидатур комитеты составляют шорт-лист, консультируются с экспертами и определяют победителей в каждой категории.

Кто выбирает нобелевских лауреатов

Лауреаты Нобелевской премии избираются путем голосования членов организаций, ответственных за присуждение наград:

физика, химия и экономика - Шведская королевская академия наук;

медицина или физиология - Нобелевская ассамблея Каролинского института;

литература - Шведская академия;

премия мира - Норвежский Нобелевский комитет.

Норвежский Нобелевский комитет, отвечающий за присуждение премии мира, состоит из пяти членов, избранных норвежским парламентом.

Во время церемонии награждения лауреаты получают золотую медаль с изображением Альфреда Нобеля, диплом от короля Швеции и денежную премию. Ее размер не является постоянным и может меняться ежегодно.

Трамп претендует на премию мира

В августе 2025 года Белый дом официально выдвинул Трампа на Нобелевскую премию мира. Свою поддержку ему выразили несколько мировых лидеров, среди которых премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер Камбоджи Хун Мане, президент Габона Брис Олиги Нгема, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и министр иностранных дел Руанды Оливье Ндухунгирехе.

Некоторые эксперты считают публикацию этого списка на сайте Белого дома с подписью "Президент Дональд Трамп - президент мира" возможным давлением на Норвежский Нобелевский комитет.

Впрочем, несмотря на активные усилия Дональда Трампа получить Нобелевскую премию мира, большинство американцев относятся к его кандидатуре скептически. По данным опроса Washington Post-Ipsos, 76% респондентов считают, что он не заслуживает награды, тогда как лишь 22% поддерживают его номинацию. Скепсис обусловлен, в частности, недовольством общественности его политикой: 60% негативно оценивают действия Трампа в отношении войны между Россией и Украиной, а 58% - в отношении конфликта в Газе между Израилем и ХАМАС.

Как пишет издание, схожее отношение общественности наблюдалось и во время награждения премией Барака Обамы в 2009 году: тогда 54–61% американцев считали, что он не заслуживал награды.

Желание Дональда Трампа получить Нобелевскую премию мира сопровождало его оба срока на посту, а в последние месяцы его усилия активизировались. Кампания включала как публичные заявления, так и частные контакты с норвежскими официальными лицами, в частности с министром финансов Йенсом Столтенбергом. Трамп также указывал на собственную роль в уменьшении количества конфликтов в мире.

Стремление получить награду, по словам экспертов, может побудить его к активизации усилий по урегулированию войны в Украине, включая прямые переговоры с Владимиром Путиным. Однако члены Норвежского Нобелевского комитета пока остаются скептически настроенными.

Букмекеры предлагают сделать ставку

По состоянию на 3 октября вероятность получения Нобелевской премии мира Дональдом Трампом оценивалась лишь в 3%. Наибольшие шансы - у Центров экстренного реагирования в Судане, которые сыграли ключевую роль в гуманитарной помощи во время гражданской войны (24%), и организации БАПОР (9%).

Среди других заметных кандидатов - Юлия Навальная, жена погибшего российского оппозиционера Алексея Навального, и "Врачи без границ" (6%). Шансы Греты Тунберг оценивают в 3%, а Владимир Зеленский идет следом после Трампа с 2% вероятности.

Нардепы предлагают Раде выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию мира