Нардепы предлагают Раде выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию мира
Киев • УНН
Народные избранники зарегистрировали проект постановления об обращении в Нобелевский комитет относительно выдвижения кандидатуры Дональда Трампа на соискание премии мира. Среди авторов — Анна Скороход, Анатолий Урбанский и Тарас Батенко.
Нардепы предлагают Раде обратиться в Нобелевский комитет относительно выдвижения кандидатуры президента США Дональда Трампа на получение премии мира. Соответствующий проект постановления народные избранники зарегистрировали в парламенте, передает УНН.
Детали
Проект Постановления (№14088) об Обращении Верховной Рады Украины к Нобелевскому комитету относительно выдвижения кандидатуры Президента США Дональда Джона Трампа на получение Нобелевской премии мира был зарегистрирован в парламенте сегодня, 29 сентября.
Авторами документа является ряд нардепов. Среди них - Анна Скороход, Анатолий Урбанский, Тарас Батенко и др.
Текст проекта постановления пока отсутствует на сайте ВР.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина готова выдвинуть Дональда Трампа на получение Нобелевской премии мира в случае, если ему удастся положить конец войне.
