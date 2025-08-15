Если договорится о мире для Украины без территориальных уступок рф: Хиллари Клинтон заявила, что готова выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию мира

Бывший государственный секретарь Соединенных Штатов Хиллари Клинтон заявила, что рассмотрит возможность выдвижения кандидатуры президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира, если он успешно договорится с россией о мире, выгодном для Украины, и не капитулирует перед российским диктатором владимиром путиным. Об этом пишет УНН со ссылкой на Newsweek.

Детали

Клинтон, проигравшая выборы 2016 года Трампу, заявила, что президент США должен стремиться защитить европейскую безопасность во время встречи с российским президентом на Аляске сегодня.

Встреча путина и Трампа в Анкоридже с высокими ставками состоится спустя три с половиной года войны россии с Украиной, которую Трамп обещал прекратить в первый день своего возвращения на пост в январе.

Трамп предупредил, что если россия не сядет за стол переговоров, чтобы прекратить войну, то государство-агрессор столкнется с серьезными последствиями, вероятно, экономическими. В последние месяцы администрация Трампа высоко оценивала различные мирные соглашения и переговоры, заключенные в течение его первых шести месяцев в Белом доме.

"Из всего, что я прочитала, я понимаю, что Трамп очень хотел бы получить Нобелевскую премию мира, и, честно говоря, если бы он мог положить конец этой ужасной войне, где путин является агрессором, вторгаясь в соседнюю страну, пытаясь изменить границы... Если бы он мог положить этому конец, не ставя Украину в положение, когда она должна уступить свою территорию агрессору, определенным образом подтвердить видение путина о великой России, но вместо этого мог бы реально противостоять путину, чего мы не видели, но, возможно, это возможность, чтобы четко дать понять, что должно быть прекращение огня, не будет обмена территориями, и что в течение определенного периода времени путин должен фактически вывести войска с территории, которую он захватил, чтобы продемонстрировать свои добросовестные усилия, скажем так, не угрожать европейской безопасности...", - заявила Клинтон, выступая в подкасте Raging Moderates.

Клинтон подчеркнула, что они бы выдвинули Трампа на Нобелевскую премию, если бы он мог остановить агрессивную войну россии против Украины.

"Послушайте, если бы мы могли это сделать, если бы президент Трамп был архитектором этого, я бы выдвинула его на Нобелевскую премию мира, потому что моя цель здесь — не допустить капитуляции перед Путиным, при содействии и поддержке Соединенных Штатов", - заявила Клинтон.

Дополнение

Глава Пентагона Пит Хегсет вылетел на Аляску, где запланированы переговоры президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина. Трамп уже прибыл в Анкоридж вместе с делегацией.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские удары по украинским городам продолжаются даже в день переговоров, что свидетельствует об отсутствии намерений завершать войну. Он подчеркнул важность сильной позиции США для честного окончания войны.