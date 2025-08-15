$41.450.06
15 августа, 12:08 • 75156 просмотра
Трамп вылетел на Аляску для переговоров с путинымPhoto
15 августа, 11:40 • 71699 просмотра
Макрон и Зеленский переговорили перед саммитом Трампа и путина, договорились о встрече после Аляски
Эксклюзив
15 августа, 11:14 • 115445 просмотра
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Эксклюзив
15 августа, 09:59 • 69056 просмотра
Нардеп Владимир Крейденко: сохранение и развитие отечественного авиапрома - вопрос национального суверенитета и технологической независимости
Эксклюзив
15 августа, 09:48 • 115393 просмотра
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Эксклюзив
15 августа, 08:34 • 50911 просмотра
Судьи отступили от собственной практики Верховного Суда при рассмотрении дела банка "Конкорд" - экс-судья
15 августа, 04:50 • 78507 просмотра
Силы обороны Украины поразили российский порт "Оля" в астраханской области
15 августа, 03:55 • 104419 просмотра
Переговоры Трампа с Путиным на Аляске: Белый дом обнародовал расписание встречи
15 августа, 03:09 • 60334 просмотра
«Аляска поддерживает Украину»: в Анкоридже проходит масштабный митинг накануне встречи Трампа и ПутинаVideo
Эксклюзив
14 августа, 14:49 • 231108 просмотра
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
Теги
Авторы
Если договорится о мире для Украины без территориальных уступок рф: Хиллари Клинтон заявила, что готова выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию мира

Киев • УНН

 • 1796 просмотра

Хиллари Клинтон заявила, что рассмотрит возможность выдвижения Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. Это произойдет, если он заключит выгодный для Украины мир с россией, не капитулируя перед путиным.

Если договорится о мире для Украины без территориальных уступок рф: Хиллари Клинтон заявила, что готова выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию мира

Бывший государственный секретарь Соединенных Штатов Хиллари Клинтон заявила, что рассмотрит возможность выдвижения кандидатуры президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира, если он успешно договорится с россией о мире, выгодном для Украины, и не капитулирует перед российским диктатором владимиром путиным. Об этом пишет УНН со ссылкой на Newsweek.

Детали

Клинтон, проигравшая выборы 2016 года Трампу, заявила, что президент США должен стремиться защитить европейскую безопасность во время встречи с российским президентом на Аляске сегодня.

Встреча путина и Трампа в Анкоридже с высокими ставками состоится спустя три с половиной года войны россии с Украиной, которую Трамп обещал прекратить в первый день своего возвращения на пост в январе.

Трамп предупредил, что если россия не сядет за стол переговоров, чтобы прекратить войну, то государство-агрессор столкнется с серьезными последствиями, вероятно, экономическими. В последние месяцы администрация Трампа высоко оценивала различные мирные соглашения и переговоры, заключенные в течение его первых шести месяцев в Белом доме.

"Из всего, что я прочитала, я понимаю, что Трамп очень хотел бы получить Нобелевскую премию мира, и, честно говоря, если бы он мог положить конец этой ужасной войне, где путин является агрессором, вторгаясь в соседнюю страну, пытаясь изменить границы... Если бы он мог положить этому конец, не ставя Украину в положение, когда она должна уступить свою территорию агрессору, определенным образом подтвердить видение путина о великой России, но вместо этого мог бы реально противостоять путину, чего мы не видели, но, возможно, это возможность, чтобы четко дать понять, что должно быть прекращение огня, не будет обмена территориями, и что в течение определенного периода времени путин должен фактически вывести войска с территории, которую он захватил, чтобы продемонстрировать свои добросовестные усилия, скажем так, не угрожать европейской безопасности...", - заявила Клинтон, выступая в подкасте Raging Moderates.

Клинтон подчеркнула, что они бы выдвинули Трампа на Нобелевскую премию, если бы он мог остановить агрессивную войну россии против Украины.

"Послушайте, если бы мы могли это сделать, если бы президент Трамп был архитектором этого, я бы выдвинула его на Нобелевскую премию мира, потому что моя цель здесь — не допустить капитуляции перед Путиным, при содействии и поддержке Соединенных Штатов", - заявила Клинтон.

Дополнение

Глава Пентагона Пит Хегсет вылетел на Аляску, где запланированы переговоры президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина. Трамп уже прибыл в Анкоридж вместе с делегацией.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские удары по украинским городам продолжаются даже в день переговоров, что свидетельствует об отсутствии намерений завершать войну. Он подчеркнул важность сильной позиции США для честного окончания войны.

Павел Зинченко

политикаНовости Мира
Владимир Путин
Аляска
Пит Хегсетх
Хиллари Клинтон
Пентагон
Белый дом
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина