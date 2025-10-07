Нобелівську премію з фізики 2025 року присудили за відкриття, що може допомогти розвитку квантових технологій
Київ • УНН
Нобелівську премію з фізики 2025 року отримали Джон Кларк, Мішель Х. Деворе та Джон М. Мартініс. Їх відзначили за відкриття макроскопічного квантово-механічного тунелювання та квантування енергії в електричному ланцюзі.
Королівська Шведська академія наук ухвалила рішення присудити Нобелівську премію з фізики 2025 року Джону Кларку, Мішелю Х. Деворе та Джону М. Мартінісу "за відкриття макроскопічного квантово-механічного тунелювання та квантування енергії в електричному ланцюзі", повідомили у Нобелівському комітеті 7 жовтня, пише УНН.
Деталі
"Нобелівська премія з фізики 2025 присуджується за експерименти, що демонструють можливість спостереження квантового тунелювання в макроскопічних масштабах за участю безлічі частинок", - ідеться у повідомленні.
Джон Кларк, Мішель Деворе та Джон Мартініс, удостоєні Нобелівської премії з фізики цього року, провели експеримент, використовуючи надпровідний електричний контур, зазначили у комітеті.
Розмір мікросхеми, де був цей контур, становив близько сантиметра. Раніше тунелювання та квантування енергії вивчалися в системах, що складаються всього з декількох частинок; тут же ці явища виявилися в квантово-механічній системі з мільярдами куперівських пар, що заповнювали весь надпровідник на мікросхемі. Таким чином, експеримент переніс квантово-механічні ефекти з мікроскопічного масштабу на макроскопічний, вказали у комітеті.
Як повідомляється, експерименти лауреатів з фізики цього року на чіпі показали квантову фізику в дії.
"Транзистори в комп'ютерних мікрочіпах - один із прикладів усталеної квантової технології, яка нас оточує. Нобелівська премія з фізики 2025 відкрила можливості для розробки наступного покоління квантових технологій, включаючи квантову криптографію, квантові комп'ютери та квантові датчики", - сказано у повідомленні.
Нобелівську премію з медицини 2025 року присудили за відкриття, що можуть стимулювати розробку методів лікування раку06.10.25, 12:52 • 2540 переглядiв