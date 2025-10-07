Нобелевская премия по физике 2025 года присуждена за квантовое туннелирование
Киев • УНН
Нобелевскую премию по физике 2025 года получили Джон Кларк, Мишель Х. Деворе и Джон М. Мартинис. Их отметили за открытие макроскопического квантово-механического туннелирования и квантования энергии в электрической цепи.
Королевская Шведская академия наук приняла решение присудить Нобелевскую премию по физике 2025 года Джону Кларку, Мишелю Х. Деворе и Джону М. Мартинису "за открытие макроскопического квантово-механического туннелирования и квантования энергии в электрической цепи", сообщили в Нобелевском комитете 7 октября, пишет УНН.
Детали
"Нобелевская премия по физике 2025 присуждается за эксперименты, демонстрирующие возможность наблюдения квантового туннелирования в макроскопических масштабах с участием множества частиц", - говорится в сообщении.
Джон Кларк, Мишель Деворе и Джон Мартинис, удостоенные Нобелевской премии по физике в этом году, провели эксперимент, используя сверхпроводящий электрический контур, отметили в комитете.
Размер микросхемы, где был этот контур, составлял около сантиметра. Ранее туннелирование и квантование энергии изучались в системах, состоящих всего из нескольких частиц; здесь же эти явления обнаружились в квантово-механической системе с миллиардами куперовских пар, заполнявших весь сверхпроводник на микросхеме. Таким образом, эксперимент перенес квантово-механические эффекты из микроскопического масштаба на макроскопический, указали в комитете.
Как сообщается, эксперименты лауреатов по физике этого года на чипе показали квантовую физику в действии.
"Транзисторы в компьютерных микрочипах - один из примеров устоявшейся квантовой технологии, которая нас окружает. Нобелевская премия по физике 2025 открыла возможности для разработки следующего поколения квантовых технологий, включая квантовую криптографию, квантовые компьютеры и квантовые датчики", - сказано в сообщении.
