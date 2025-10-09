Трамп досяг прориву щодо Гази, але запізно для Нобелівської премії миру

Нового лауреата Нобелівської премії миру буде оголошено 10 жовтня. Останнім часом серед кандидатів на отримання нерідко згадувався діючий президент США Дональд Трамп, який хизувався, що з січня завершив вже "сім воєн". Але припинення агресії рф в Україні та війна в секторі Газа стали для президента-республіканця надто "міцними горішками". І хоча по останній є прогрес, втім здається Нобелівський комітет вже ухвалив своє рішення. Передає УНН із посиланням на Tagesschau.

Деталі

Шанси президента США Дональда Трампа на премію "тануть на очах". Навіть незважаючи на те, що Газі здається вдалось сформувати щось на кшалт припинення вогню. Як відомо з останніх новин, перший етап плану припинення війни в секторі Газа узгоджено. Втім, ймовірно, подія трохи запізнилася в контексті амбіцій Трампа на премію миру.

Нобелівський тиждень 2025: дати та розклад присудження премій

Останнє засідання Нобелівського комітету відбулося в понеділок, передає AFP. Тобто до ясності на Близькосхідному треку, де насправді все ще доволі хитко. Нового лауреата Нобелівської премії миру буде оголошено завтра, 10 жовтня 2025 року.

Нобелівський комітет, що складається з п’яти членів, зазвичай приймає своє рішення за кілька днів або навіть тижнів до офіційного оголошення та збирається востаннє незадовго до обрання нового лауреата - пояснює матеріал Tagesschau.

Таким чином, остаточні рішення були прийняті в понеділок. Подальші засідання комітету не заплановані, доки не буде оголошено переможця.

Нагадаємо

Нобелівську премію з фізики 2025 року отримали Джон Кларк, Мішель Х. Деворе та Джон М. Мартініс. Їх відзначили за відкриття макроскопічного квантово-механічного тунелювання та квантування енергії в електричному ланцюзі.

Президент Зеленський заявив, що Україна номінує Дональда Трампа на Нобелівську премію миру, якщо він забезпечить припинення вогню.

Президент США Дональд Трамп заявив, що заручників, імовірно, звільнять у понеділок, 13 жовтня, в межах першої фази мирної угоди між Ізраїлем та ХАМАС.