Высокопоставленный чиновник ХАМАС объявил о завершении войны и начале "постоянного прекращения огня" - СМИ

Освобождено 180,8 кв. км территории Донецкой области: Сырский о ходе Добропольского контрнаступления
Суд рассмотрит ходатайство об отстранении мэра Вышгорода от должности 15 октября
Вирус наступает – цены кусаются. Как аптечное правило "самого дешевого аналога" спасает ваш кошелек
"Законопроект спрячут": что будет с законом о штрафах для должностных лиц за неявку на вызов в Раду после вето Зеленского
Создание Киберсил ВСУ поддержал парламент: что известно о структуре
Украинская делегация отправляется в США на следующей неделе: Зеленский назвал темы переговоров
Десятилетние расследования НАБУ: признак неэффективности или скрытого интереса?
Удары рф уничтожили более половины добычи газа в Украине - Bloomberg
Одесскую область ночью рф атаковала дронами: 5 пострадавших, есть повреждения в порту и перебои со светом
"Историческое достижение": Нетаньяху и Трамп поздравили друг друга с мирным соглашением и договорились о встрече в Израиле
Офис Генпрокурора дал разъяснения относительно обысков, проведенных НАБУ у двух прокуроров
В Украине с 1 ноября запустят новую систему разрешений на международные перевозки грузов - Минразвития
Салат Цезарь: топ невероятно вкусных и оригинальных рецептов
Украина и Германия заключили соглашение о цифровизации обороны до 2028 года: что предусматривает
Правоохранители нашли тело мужчины, семья которого была обнаружена мертвой в водоеме на Полтавщине
Салат Цезарь: топ невероятно вкусных и оригинальных рецептов
Вирус наступает – цены кусаются. Как аптечное правило "самого дешевого аналога" спасает ваш кошелек
"Законопроект спрячут": что будет с законом о штрафах для должностных лиц за неявку на вызов в Раду после вето Зеленского
Десятилетние расследования НАБУ: признак неэффективности или скрытого интереса?
"Новые штаммы - лишь вариации Омикрона": вирусолог рассказала о форме Covid-19 "Франкенштейн"
Салат Цезарь: топ невероятно вкусных и оригинальных рецептов
Netflix делает игры доступными на телевизорах
Джордж Клуни объяснил, почему воспитывает своих детей в сельской местности
Криштиану Роналду стал первым футболистом-миллиардером в истории
Трамп раскритиковал решение пригласить Bad Bunny в качестве хедлайнера на шоу Супербоула
Высокопоставленный чиновник ХАМАС объявил о завершении войны и начале "постоянного прекращения огня" - СМИ

Киев • УНН

 • 412 просмотра

Высокопоставленный чиновник ХАМАС заявил о завершении войны и начале постоянного прекращения огня, что включает открытие КПП Рафах. Соглашение предусматривает освобождение палестинских женщин и детей, а также гарантии от посредников и США.

Высокопоставленный чиновник ХАМАС объявил о завершении войны и начале "постоянного прекращения огня" - СМИ

Высокопоставленный чиновник ХАМАС заявил, что группа сегодня объявляет о конце войны, утверждая, что это знаменует собой начало "постоянного прекращения огня", передает УНН со ссылкой на Sky News.

Детали

Халиль аль-Хайя, переживший удар Израиля по должностным лицам ХАМАС в Катаре в прошлом месяце, сказал, что соглашение включает открытие контрольно-пропускного пункта Рафах в обоих направлениях.

Он добавил, что соглашение приведет к освобождению всех заключенных палестинских женщин и детей, и сказал, что ХАМАС получил гарантии от посредников и администрации США, подтверждающие полное завершение войны.

После заключения мирного соглашения между Израилем и ХАМАС сектор Газа будет перестроен - Трамп09.10.25, 20:46 • 1220 просмотров

Выступая ранее, представитель израильского правительства заявил, что прекращение огня вступит в силу "в течение 24 часов" после того, как состоится полное заседание кабинета министров Израиля.

Источник в израильском правительстве сообщил Reuters, что заседание кабинета министров безопасности завершилось, и министры теперь соберутся для голосования по ратификации соглашения о прекращении огня.

Завершение войны между Израилем и ХАМАС: Трамп заявил, что заложников освободят в понедельник или вторник09.10.25, 19:27 • 1714 просмотров

Антонина Туманова

Новости Мира
Израиль
Reuters
Катар