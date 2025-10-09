Высокопоставленный чиновник ХАМАС объявил о завершении войны и начале "постоянного прекращения огня" - СМИ
Киев • УНН
Высокопоставленный чиновник ХАМАС заявил о завершении войны и начале постоянного прекращения огня, что включает открытие КПП Рафах. Соглашение предусматривает освобождение палестинских женщин и детей, а также гарантии от посредников и США.
Высокопоставленный чиновник ХАМАС заявил, что группа сегодня объявляет о конце войны, утверждая, что это знаменует собой начало "постоянного прекращения огня", передает УНН со ссылкой на Sky News.
Детали
Халиль аль-Хайя, переживший удар Израиля по должностным лицам ХАМАС в Катаре в прошлом месяце, сказал, что соглашение включает открытие контрольно-пропускного пункта Рафах в обоих направлениях.
Он добавил, что соглашение приведет к освобождению всех заключенных палестинских женщин и детей, и сказал, что ХАМАС получил гарантии от посредников и администрации США, подтверждающие полное завершение войны.
Выступая ранее, представитель израильского правительства заявил, что прекращение огня вступит в силу "в течение 24 часов" после того, как состоится полное заседание кабинета министров Израиля.
Источник в израильском правительстве сообщил Reuters, что заседание кабинета министров безопасности завершилось, и министры теперь соберутся для голосования по ратификации соглашения о прекращении огня.
