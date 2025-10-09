$41.400.09
14:03 • 10356 просмотра
Освобождено 180,8 кв. км территории Донецкой области: Сырский о ходе Добропольского контрнаступления
Эксклюзив
11:29 • 20265 просмотра
Суд рассмотрит ходатайство об отстранении мэра Вышгорода от должности 15 октября
9 октября, 09:40 • 37535 просмотра
Вирус наступает – цены кусаются. Как аптечное правило “самого дешевого аналога” спасает ваш кошелек
Эксклюзив
9 октября, 09:10 • 39601 просмотра
"Законопроект спрячут": что будет с законом о штрафах для должностных лиц за неявку на вызов в Раду после вето Зеленского
9 октября, 08:36 • 24615 просмотра
Создание Киберсил ВСУ поддержал парламент: что известно о структуре
9 октября, 08:06 • 21145 просмотра
Украинская делегация отправляется в США на следующей неделе: Зеленский назвал темы переговоров
Эксклюзив
9 октября, 07:35 • 35844 просмотра
Десятилетние расследования НАБУ: признак неэффективности или скрытого интереса?
9 октября, 07:20 • 17070 просмотра
Удары рф уничтожили более половины добычи газа в Украине - Bloomberg
9 октября, 05:56 • 15873 просмотра
Одесскую область ночью рф атаковала дронами: 5 пострадавших, есть повреждения в порту и перебои со светомPhotoVideo
9 октября, 01:15 • 17081 просмотра
"Историческое достижение": Нетаньяху и Трамп поздравили друг друга с мирным соглашением и договорились о встрече в Израиле
Завершение войны между Израилем и ХАМАС: Трамп заявил, что заложников освободят в понедельник или вторник

Киев • УНН

 • 830 просмотра

Президент США Дональд Трамп начал встречу со своим кабинетом министров, где рассказал о соглашении о прекращении огня и планах поездки на Ближний Восток. Он заявил, что поедет в Египет для церемонии подписания и ожидает освобождения заложников.

Завершение войны между Израилем и ХАМАС: Трамп заявил, что заложников освободят в понедельник или вторник

Сегодня президент США Дональд Трамп начал встречу со своим кабинетом министров в Белом доме, рассказав о соглашении о прекращении огня и своих планах по поездке на Ближний Восток, передает УНН со ссылкой на AP.

Трамп сказал, что поедет в Египет на церемонию подписания. Неясно, поедет ли он в другие места во время поездки.

Трамп может в конце недели посетить Ближний Восток в связи с переговорами о мире в регионе08.10.25, 23:05 • 2818 просмотров

Он сказал, что освобождение заложников из Газы – это сложный процесс, но это произойдет в понедельник или вторник. Он также сказал, что будут возвращены останки около 28 заложников, но не назвал подробностей или сроков этого.

Израиль и ХАМАС согласовали условия завершения двухлетней войны - СМИ09.10.25, 14:03 • 1994 просмотра

Антонина Туманова

Новости Мира
Ассошиэйтед Пресс
Белый дом
Дональд Трамп
Египет
Сектор Газа