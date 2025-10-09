Завершение войны между Израилем и ХАМАС: Трамп заявил, что заложников освободят в понедельник или вторник
Президент США Дональд Трамп начал встречу со своим кабинетом министров, где рассказал о соглашении о прекращении огня и планах поездки на Ближний Восток. Он заявил, что поедет в Египет для церемонии подписания и ожидает освобождения заложников.
Трамп сказал, что поедет в Египет на церемонию подписания. Неясно, поедет ли он в другие места во время поездки.
Трамп сказал, что поедет в Египет на церемонию подписания. Неясно, поедет ли он в другие места во время поездки.
Он сказал, что освобождение заложников из Газы – это сложный процесс, но это произойдет в понедельник или вторник. Он также сказал, что будут возвращены останки около 28 заложников, но не назвал подробностей или сроков этого.
