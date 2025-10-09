Завершення війни між Ізраїлем та ХАМАС: Трамп заявив, що заручників звільнять у понеділок або вівторок
Президент США Дональд Трамп розпочав зустріч зі своїм кабінетом міністрів, де розповів про угоду про припинення вогню та плани поїздки на Близький Схід. Він заявив, що поїде до Єгипту для церемонії підписання та очікує звільнення заручників.
Сьогодні президент США Дональд Трамп розпочав зустріч зі своїм кабінетом міністрів у Білому домі, розповівши про угоду про припинення вогню та свої плани щодо поїздки на Близький Схід, передає УНН із посиланням на AP.
Трамп сказав, що поїде до Єгипту на церемонію підписання. Незрозуміло, чи поїде він до інших місць під час поїздки.
Він сказав, що звільнення заручників з Гази – це складний процес, але це відбудеться в понеділок або вівторок. Він також сказав, що будуть повернуті останки близько 28 заручників, але не назвав подробиць чи термінів цього.
