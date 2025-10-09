$41.400.09
Високопоставлений чиновник ХАМАС оголосив про завершення війни та початок "постійного припинення вогню" - ЗМІ

Київ

Високопоставлений чиновник ХАМАС заявив про завершення війни та початок постійного припинення вогню, що включає відкриття КПП Рафах. Угода передбачає звільнення палестинських жінок та дітей, а також гарантії від посередників та США.

Високопоставлений чиновник ХАМАС заявив, що група сьогодні оголошує про кінець війни, стверджуючи, що це знаменує собою початок "постійного припинення вогню", передає УНН із посиланням на Sky News.

Деталі

Халіл аль-Хайя, який пережив удар Ізраїлю по посадовцях ХАМАС у Катарі минулого місяця, сказав, що угода включає відкриття контрольно-пропускного пункту Рафах в обох напрямках.

Він додав, що угода призведе до звільнення всіх ув'язнених палестинських жінок та дітей, і сказав, що ХАМАС отримав гарантії від посередників та адміністрації США, які підтверджують повне завершення війни.

Після укладення мирної угоди між Ізраїлем та ХАМАС сектор Газа буде перебудовано - Трамп09.10.25, 20:46 • 1222 перегляди

Виступаючи раніше, речник ізраїльського уряду заявив, що припинення вогню набуде чинності "протягом 24 годин" після того, як відбудеться повне засідання кабінету міністрів Ізраїлю.

Джерело в ізраїльському уряді повідомило Reuters, що засідання кабінету міністрів безпеки завершилося, і міністри тепер зберуться для голосування щодо ратифікації угоди про припинення вогню.

Завершення війни між Ізраїлем та ХАМАС: Трамп заявив, що заручників звільнять у понеділок або вівторок09.10.25, 19:27 • 1714 переглядiв

Антоніна Туманова

