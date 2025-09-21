$41.250.00
День миру у світі та Україні: які кроки були зроблені за рік для настання миру
20 вересня, 15:23
Зеленський заявив, що підписав три пакети санкцій: на кого вони спрямовані
20 вересня, 13:11
"Перекрили крани": українські безпілотники зупинили роботу низки нафтоперекачувальних станцій у рф
20 вересня, 10:19
Зеленський підтвердив, що зустрінеться з Трампом наступного тижня
20 вересня, 08:41
Сонячне затемнення 21 вересня: питання та відповіді й прогноз для всіх знаків Зодіаку
20 вересня, 04:00
Всесвітній день прибирання: як з'явилася традиція глобального очищення планети
19 вересня, 18:48
ЗСУ просунулися на Донеччині на 3-7 км у глибину оборони противника та звільнили сім населених пунктів - Сирський
19 вересня, 17:23
Зеленський підписав указ про створення Офісу військового омбудсмана: хто очолив нову структуру
В Українському центрі оцінювання розвіяли міфи навколо повернення ДПА для учнів 4 класів
19 вересня, 16:00
П'ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихідними
День миру у світі та Україні: які кроки були зроблені за рік для настання миру
Іран призупиняє співпрацю з МАГАТЕ після рішення Ради Безпеки ООН про продовження санкцій

Київ • УНН

 • 74 перегляди

Вища рада національної безпеки Ірану (SNSC) заявила про призупинення співпраці з МАГАТЕ. Це рішення ухвалено після того, як Рада Безпеки ООН не скасувала санкції проти країни.

Іран призупиняє співпрацю з МАГАТЕ після рішення Ради Безпеки ООН про продовження санкцій

Вища рада національної безпеки Ірану (SNSC) заявила, що Тегеран призупинить співпрацю з Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ) після того, як Рада Безпеки ООН проголосувала за те, щоб не скасовувати санкції проти країни. Про це повідомляє іранський ресурс Press TV, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що у заяві, зробленій у суботу, головний орган безпеки Ірану засудив "необдумані" кроки Великої Британії, Франції та Німеччини (E3) щодо мирної ядерної програми Ісламської Республіки.

Видання нагадує, що у п'ятницю Рада Безпеки ООН не змогла ухвалити резолюцію, яка б запобігла повторному запровадженню санкцій проти Ірану після того, як E3 запустила механізм "відкату", звинувативши Тегеран у невиконанні угоди 2015 року, офіційно відомої як Спільний всеохоплюючий план дій.

Іран відкинув незаконний крок E3, вказавши на те, що Сполучені Штати вже вийшли з угоди, та звинувативши E3 у підтримці незаконних санкцій замість виконання власних зобов'язань

- йдеться у статті.

Вказується, що на суботньому засіданні під головуванням президента Ірану Масуда Пезешкіана SNSC розглянула поточну ситуацію в регіоні та "авантюризм ізраїльського режиму".

"Незважаючи на співпрацю Міністерства закордонних справ з Агентством та пропозиції, представлені щодо врегулювання, дії європейських країн фактично призупинили шлях співпраці з Агентством", - наголошується у заяві.

Нагадаємо

Раніше цього місяця МАГАТЕ досягло угоди з Іраном щодо відновлення інспекцій на ядерних об'єктах, включаючи ті, що були бомбардовані США та Ізраїлем. Угода мала прокласти шлях до повного відновлення інспекцій, перерваних військовими ударами по іранських ядерних об'єктах у червні.

Тегеран нехтує ядерною угодою, вважають у ЄС-3 і відновлюють санкції проти Ірану28.08.25, 18:09 • 4101 перегляд

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Масуд Пезешкіян
Рада Безпеки ООН
Міжнародне агентство з атомної енергії
Сполучені Штати Америки
Іран