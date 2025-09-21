Іран призупиняє співпрацю з МАГАТЕ після рішення Ради Безпеки ООН про продовження санкцій
Київ • УНН
Вища рада національної безпеки Ірану (SNSC) заявила про призупинення співпраці з МАГАТЕ. Це рішення ухвалено після того, як Рада Безпеки ООН не скасувала санкції проти країни.
Вища рада національної безпеки Ірану (SNSC) заявила, що Тегеран призупинить співпрацю з Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ) після того, як Рада Безпеки ООН проголосувала за те, щоб не скасовувати санкції проти країни. Про це повідомляє іранський ресурс Press TV, інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що у заяві, зробленій у суботу, головний орган безпеки Ірану засудив "необдумані" кроки Великої Британії, Франції та Німеччини (E3) щодо мирної ядерної програми Ісламської Республіки.
Видання нагадує, що у п'ятницю Рада Безпеки ООН не змогла ухвалити резолюцію, яка б запобігла повторному запровадженню санкцій проти Ірану після того, як E3 запустила механізм "відкату", звинувативши Тегеран у невиконанні угоди 2015 року, офіційно відомої як Спільний всеохоплюючий план дій.
Іран відкинув незаконний крок E3, вказавши на те, що Сполучені Штати вже вийшли з угоди, та звинувативши E3 у підтримці незаконних санкцій замість виконання власних зобов'язань
Вказується, що на суботньому засіданні під головуванням президента Ірану Масуда Пезешкіана SNSC розглянула поточну ситуацію в регіоні та "авантюризм ізраїльського режиму".
"Незважаючи на співпрацю Міністерства закордонних справ з Агентством та пропозиції, представлені щодо врегулювання, дії європейських країн фактично призупинили шлях співпраці з Агентством", - наголошується у заяві.
Нагадаємо
Раніше цього місяця МАГАТЕ досягло угоди з Іраном щодо відновлення інспекцій на ядерних об'єктах, включаючи ті, що були бомбардовані США та Ізраїлем. Угода мала прокласти шлях до повного відновлення інспекцій, перерваних військовими ударами по іранських ядерних об'єктах у червні.
Тегеран нехтує ядерною угодою, вважають у ЄС-3 і відновлюють санкції проти Ірану28.08.25, 18:09 • 4101 перегляд