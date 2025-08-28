$41.320.08
Тегеран нехтує ядерною угодою, вважають у ЄС-3 і відновлюють санкції проти Ірану

Київ • УНН

 • 60 перегляди

Франція, Німеччина та Велика Британія ініціювали повторне запровадження санкцій ООН проти Ірану. Це пов'язано з невиконанням Тегераном зобов'язань за ядерною угодою 2015 року.

Тегеран нехтує ядерною угодою, вважають у ЄС-3 і відновлюють санкції проти Ірану

Париж, Лондон і Берлін готові ввести санкції проти Ірану, через  "невиконання" Тегераном зобов'язань щодо ядерної програми.

Передає УНН із посиланням на CNN.

Деталі

ЄС-3 - Франція, Німеччина та Велика Британія - розпочали процес повторного запровадження санкцій ООН проти Ірану через його ядерну програму. У четвер, 28 серпня, Париж, Лондон і Берлін у спільному листі повідомили Раду Безпеки ООН про те, що вони запускають механізм швидкого поновлення санкцій.

У листі йдеться, що ЄС-3 оцінює Іран як такого, що "не виконує свої зобов'язання" за ядерною угодою 2015 року. 

Іран дедалі частіше порушує ядерну угоду після того, як президент Дональд Трамп вивів США з угоди, що називається Спільним всеохоплюючим планом дій (СВПД), у 2018 році

 - ідеться у матеріалі CNN на цю тему. 

Отже, йдеться у листі, має бути задіяний механізм, відомий як "Snapback", який запускає 30-денний процес відновлення низки санкцій, призупинених десять років тому. А європейські країни, імовірно, бажають використати важіль санкцій, щоб повернути Іран за стіл переговорів.

Коментар

Сьогодні порушення Іраном JCPoA є очевидним і навмисним, а об'єкти, що викликають найбільше занепокоєння з точки зору розповсюдження ядерної зброї, знаходяться поза контролем МАГАТЕ (Міжнародного агентства з атомної енергії).  .. Іран не має цивільного виправдання для своїх запасів високозбагаченого урану

– заявили міністри закордонних справ Франції, Німеччини та Великої Британії у спільній заяві в четвер.

Нагадаємо

Раніше повідомлялось, що Велика Британія, Франція та Німеччина готові розпочати процес відновлення санкцій ООН проти Ірану, через невиконання Тегераном зобов'язань щодо ядерної програми, хоча дипломати сподіваються на подальші переговори.

Ігор Тележніков

ПолітикаНовини Світу
Рада Безпеки ООН
Міжнародне агентство з атомної енергії
Організація Об'єднаних Націй
Дональд Трамп
Париж
Франція
Велика Британія
Німеччина
Іран
Лондон
Берлін