Тегеран нехтує ядерною угодою, вважають у ЄС-3 і відновлюють санкції проти Ірану
Франція, Німеччина та Велика Британія ініціювали повторне запровадження санкцій ООН проти Ірану. Це пов'язано з невиконанням Тегераном зобов'язань за ядерною угодою 2015 року.
Париж, Лондон і Берлін готові ввести санкції проти Ірану, через "невиконання" Тегераном зобов'язань щодо ядерної програми.
Деталі
ЄС-3 - Франція, Німеччина та Велика Британія - розпочали процес повторного запровадження санкцій ООН проти Ірану через його ядерну програму. У четвер, 28 серпня, Париж, Лондон і Берлін у спільному листі повідомили Раду Безпеки ООН про те, що вони запускають механізм швидкого поновлення санкцій.
У листі йдеться, що ЄС-3 оцінює Іран як такого, що "не виконує свої зобов'язання" за ядерною угодою 2015 року.
Іран дедалі частіше порушує ядерну угоду після того, як президент Дональд Трамп вивів США з угоди, що називається Спільним всеохоплюючим планом дій (СВПД), у 2018 році
Отже, йдеться у листі, має бути задіяний механізм, відомий як "Snapback", який запускає 30-денний процес відновлення низки санкцій, призупинених десять років тому. А європейські країни, імовірно, бажають використати важіль санкцій, щоб повернути Іран за стіл переговорів.
Коментар
Сьогодні порушення Іраном JCPoA є очевидним і навмисним, а об'єкти, що викликають найбільше занепокоєння з точки зору розповсюдження ядерної зброї, знаходяться поза контролем МАГАТЕ (Міжнародного агентства з атомної енергії). .. Іран не має цивільного виправдання для своїх запасів високозбагаченого урану
Нагадаємо
