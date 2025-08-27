$41.400.03
Ольга Стефанішина стала новим послом України у США
Ексклюзив
15:38 • 15470 перегляди
"Запрошуємо до себе російського агента": військовий оглядач про скандальне рішення Державіаслужби щодо вертольотів Ми-8
27 серпня, 12:47 • 87551 перегляди
Догляд на автівкою восени: що потрібно знати
27 серпня, 12:29 • 59772 перегляди
В Україні дозволили виїжджати за кордон чоловікам включно до 22 років - постанова уряду
27 серпня, 12:09 • 33951 перегляди
Україна готується до осіннього сплеску COVID-19: чи прогнозують у МОЗ локдаун
27 серпня, 11:13 • 54702 перегляди
На Харківщині у рф немає успіхів для просування вглиб України - Демченко
Ексклюзив
27 серпня, 11:12 • 45144 перегляди
Експерт про справу Магамедрасулова: заяви активістів не можна протиставляти слідству, яке йде в рамках процесуального кодексу
27 серпня, 07:59 • 45242 перегляди
рф уночі атакувала енергетику у шести областях - Міненерго
27 серпня, 07:35 • 112571 перегляди
Як без стресу повернутися до роботи після відпустки: 7 перевірених порад
27 серпня, 01:39 • 118116 перегляди
Cпецпредставник президента США повідомив, чи хоче путін завершити війну в Україні
Європейські країни в четвер можуть ініціюють процес запровадження санкцій ООН проти Ірану - Reuters

Київ • УНН

 • 98 перегляди

Велика Британія, Франція та Німеччина, ймовірно, розпочнуть процес відновлення санкцій ООН проти Ірану у четвер. Це пов'язано з невиконанням Тегераном зобов'язань щодо ядерної програми, хоча дипломати сподіваються на подальші переговори.

Європейські країни в четвер можуть ініціюють процес запровадження санкцій ООН проти Ірану - Reuters

Велика Британія, Франція та Німеччина, ймовірно, розпочнуть процес відновлення санкцій ООН проти Ірану у четвер. При цьому вони досі сподіваються, що Тегеран протягом 30 днів оприлюднить зобов'язання щодо своєї ядерної програми, які переконають їх відкласти конкретні дії, пише Reuters з посиланням на чотирьо європейських дипломатів, повідомляє УНН.

Деталі

Місії від трьох країн, відомих як E3, зустрілися з представниками Ірану у вівторок, щоб спробувати відродити дипломатичні переговори щодо ядерної програми, перш ніж вони втратять у середині жовтня можливість відновити санкції проти Тегерана, які були зняті згідно з ядерною угодою 2015 року зі світовими державами.

Четверо західних дипломат заявили, що переговори у вівторок не призвели до достатньо відчутних зобов'язань з боку Ірану, хоча вони вважають, що є можливості для подальшої дипломатії в найближчі тижні.

Дипломати сказали, що E3 вирішила розпочати так зване відновлення санкцій ООН, можливо, вже в четвер, через звинувачення в тому, що Іран порушив угоду 2015 року зі світовими державами, яка мала на меті запобігти розробці Тегераном ядерної зброї.

Захід стверджує, що розвиток ядерної програми Ірану виходить за межі цивільних потреб, тоді як Тегеран заперечує, що прагне отримати ядерну зброю.

Процес триватиме 30 днів, перш ніж будуть відновлені санкції, які стосуватимуться фінансового, банківського, вуглеводневого та оборонного секторів Ірану.

Справжні переговори розпочнуться після подання листа (до Ради Безпеки ООН)

- сказав західний дипломат, який побажав залишитися анонімним.

Речник міністерства закордонних справ Німеччини заявив, що запуск санкцій залишається одним із варіантів для E3. Тегеран попередив про "жорстку відповідь", якщо санкції будуть відновлені.

Доповнення

Інспектори МАГАТЕ відновили роботу в Ірані після евакуації, але остаточної угоди про співпрацю немає. Тегеран наполягає на мирному характері ядерної програми.

Член Ради Ірану Сейєд Мохаммад Садр звинуватив росію у передачі Ізраїлю даних про іранські системи ППО під час червневого конфлікту 2025 року. Цей інцидент, за його словами, свідчить про ілюзорність "стратегічного союзу" москви та Тегерана.

Павло Зінченко

ПолітикаНовини Світу
Ізраїль
Міжнародне агентство з атомної енергії
Свіфт
Reuters
Організація Об'єднаних Націй
Франція
Велика Британія
Німеччина
Іран