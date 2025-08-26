Іран звинуватив рф у "зливі" Ізраїлю, це підкреслює крихкість партнерства москви і тегерану - розвідка

$41.430.15
48.470.56
ukenru
06:24 • 50410 перегляди
Навчальний рік 2025: які зміни у освітній програмі очікують на школярів
05:36 • 29913 перегляди
Вето не відключає Starlink для України: у президента Польщі прокоментували заяву віцепрем'єра
Ексклюзив
25 серпня, 15:56 • 36623 перегляди
Легалізація криптовалют: шанс для України та додаткові мільярди для бюджету
Ексклюзив
25 серпня, 13:29 • 141003 перегляди
Замість здешевлення ліків - закриття аптек. Кому та навіщо вигідне знищення фармацевтичного ринку?
Ексклюзив
25 серпня, 13:29 • 85203 перегляди
Виїзд за кордон чоловіків до 25 років: Веніславський розповів, коли законопроєкт можуть розглянути на комітеті та в Раді
Ексклюзив
25 серпня, 11:41 • 76094 перегляди
Профспілка авіабудівників: голосування за Defence City - позитивний крок, але авіація потребує додаткових інструментів підтримки
Ексклюзив
25 серпня, 06:07 • 216776 перегляди
Зростаючий Місяць спонукатиме до активних дій: астропрогноз на 25 – 31 серпня
Ексклюзив
25 серпня, 05:46 • 190199 перегляди
Сезон міграції кажанів в Україні: як пережити без шкоди для тварин і людей
25 серпня, 00:01 • 71591 перегляди
Україна виборола друге в історії "золото" на Чемпіонаті світу з художньої гімнастики у групових вправахPhoto
24 серпня, 13:49 • 68348 перегляди
Зеленський підтвердив новий обмін полоненими: додому повернулись захисники, які перебували у неволі з 2022 рокуPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+15°
4.3м/с
65%
749мм
Популярнi новини
Школярів на ТОТ каратимуть за українську - ЦНС26 серпня, 01:35 • 33351 перегляди
Німеччина звинуватила підрядника Міноборони США у шпигунстві для Китаю26 серпня, 02:44 • 26224 перегляди
День музичної йоги та Міжнародний день актора: що ще відзначають 26 серпня26 серпня, 03:18 • 27434 перегляди
Вперше у Європі показали рештки давнього предка людини "Люсі"26 серпня, 04:58 • 27849 перегляди
Невідоме явище зафіксували вночі у небі над УкраїноюPhoto06:39 • 30818 перегляди
Публікації
Акціонери банків, що виводяться з ринку змушені шукати справедливості у ЄСПЛ08:06 • 21529 перегляди
Навчальний рік 2025: які зміни у освітній програмі очікують на школярів06:24 • 50505 перегляди
Гарбуз у головній ролі: 5 оригінальних рецептів для осеніPhoto25 серпня, 14:18 • 114865 перегляди
Замість здешевлення ліків - закриття аптек. Кому та навіщо вигідне знищення фармацевтичного ринку?
Ексклюзив
25 серпня, 13:29 • 141093 перегляди
Зростаючий Місяць спонукатиме до активних дій: астропрогноз на 25 – 31 серпня
Ексклюзив
25 серпня, 06:07 • 216829 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Даррен Аронофскі
Ілон Маск
Ентоні Албаніз
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Сумська область
Китай
Реклама
УНН Lite
"Спіймати на гарячому": Даррен Аронофскі зняв новий трилер з Остіном БатлеромVideo10:03 • 8486 перегляди
Невідоме явище зафіксували вночі у небі над УкраїноюPhoto06:39 • 31133 перегляди
"Жадібна" Зої Кравіц: новий роман із Гаррі Стайлзом чи черговий голлівудський скандал?Photo25 серпня, 14:33 • 22598 перегляди
Гарбуз у головній ролі: 5 оригінальних рецептів для осеніPhoto25 серпня, 14:18 • 114840 перегляди
Ейфелева вежа засяяла синьо-жовтими кольорами на честь Дня Незалежності УкраїниPhoto24 серпня, 20:41 • 69401 перегляди
Актуальне
Безпілотний літальний апарат
Нафта
Долар США
Боєприпаси
Starlink

Іран звинуватив рф у "зливі" Ізраїлю, це підкреслює крихкість партнерства москви і тегерану - розвідка

Київ • УНН

 • 74 перегляди

Член Ради Ірану Сейєд Мохаммад Садр звинуватив росію у передачі Ізраїлю даних про іранські системи ППО під час червневого конфлікту 2025 року. Цей інцидент, за його словами, свідчить про ілюзорність "стратегічного союзу" москви та Тегерана.

Іран звинуватив рф у "зливі" Ізраїлю, це підкреслює крихкість партнерства москви і тегерану - розвідка

Член Ради з визначення політичної доцільності Ірану Сейєд Мохаммад Садр відкрито звинуватив росію у передачі Ізраїлю даних про розташування іранських систем ППО під час червневого 12-денного конфлікту 2025 року. За його словами, цей випадок став яскравим доказом того, що "стратегічний союз" москви та Тегерана - лише ілюзія. Про це повідомила Служба зовнішньої розвідки України, пише УНН.

Деталі

Сейєд Мохаммад Садр зазначив, що росія "засудила напад Ізраїлю лише на словах, але фактично сприяла йому". За його оцінкою, це підкреслює крихкість партнерства між двома державами, де міцні економічні зв’язки не гарантують політичної лояльності.

Інцидент став серйозним ударом по амбіційних планах росії та Ірану, поставивши під сумнів їхню спільну стратегію на Близькому Сході.

Історична недовіра, підкріплена сучасними конфліктами інтересів, робить союз двох режимів ілюзорним

- додав Садр.

Розвідка України відзначає, що цей випадок демонструє, як москва втрачає не лише вплив на Іран, але й свій статус глобального гравця на регіональному рівні. Сумнівна політична підтримка і розбіжності у стратегічних цілях відкривають нову фазу конкуренції за владу на Близькому Сході, де традиційні союзи можуть стрімко розпастися.

Нагадаємо

13 червня Ізраїль атакував Іран, незважаючи на застереження Трампа. Міністр оборони Ізраїлю оголосив надзвичайний стан через очікуваний удар у відповідь.

Вночі 16 червня Іран завдав ракетного удару по Ізраїлю, влучивши у житлові райони. Поранено 48 людей, зруйновано будівлю, виникла пожежа.

За повідомленнями ізраїльських ЗМІ 19 червня, Іран випустив близько 30 балістичних ракет, завдавши прямого удару по головній лікарні на півдні Ізраїлю. 

Степан Гафтко

Новини Світу
Ізраїль
Служба зовнішньої розвідки України
Дональд Трамп
Беньямін Нетаньягу
Іран