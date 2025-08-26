Іран звинуватив рф у "зливі" Ізраїлю, це підкреслює крихкість партнерства москви і тегерану - розвідка
Київ • УНН
Член Ради з визначення політичної доцільності Ірану Сейєд Мохаммад Садр відкрито звинуватив росію у передачі Ізраїлю даних про розташування іранських систем ППО під час червневого 12-денного конфлікту 2025 року. За його словами, цей випадок став яскравим доказом того, що "стратегічний союз" москви та Тегерана - лише ілюзія. Про це повідомила Служба зовнішньої розвідки України, пише УНН.
Деталі
Сейєд Мохаммад Садр зазначив, що росія "засудила напад Ізраїлю лише на словах, але фактично сприяла йому". За його оцінкою, це підкреслює крихкість партнерства між двома державами, де міцні економічні зв’язки не гарантують політичної лояльності.
Інцидент став серйозним ударом по амбіційних планах росії та Ірану, поставивши під сумнів їхню спільну стратегію на Близькому Сході.
Історична недовіра, підкріплена сучасними конфліктами інтересів, робить союз двох режимів ілюзорним
Розвідка України відзначає, що цей випадок демонструє, як москва втрачає не лише вплив на Іран, але й свій статус глобального гравця на регіональному рівні. Сумнівна політична підтримка і розбіжності у стратегічних цілях відкривають нову фазу конкуренції за владу на Близькому Сході, де традиційні союзи можуть стрімко розпастися.
Нагадаємо
13 червня Ізраїль атакував Іран, незважаючи на застереження Трампа. Міністр оборони Ізраїлю оголосив надзвичайний стан через очікуваний удар у відповідь.
Вночі 16 червня Іран завдав ракетного удару по Ізраїлю, влучивши у житлові райони. Поранено 48 людей, зруйновано будівлю, виникла пожежа.
За повідомленнями ізраїльських ЗМІ 19 червня, Іран випустив близько 30 балістичних ракет, завдавши прямого удару по головній лікарні на півдні Ізраїлю.