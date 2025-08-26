Иран обвинил рф в "сливе" Израилю, это подчеркивает хрупкость партнерства москвы и Тегерана - разведка
Киев • УНН
Член Совета Ирана Сейед Мохаммад Садр обвинил россию в передаче Израилю данных об иранских системах ПВО во время июньского конфликта 2025 года. Этот инцидент, по его словам, свидетельствует об иллюзорности "стратегического союза" москвы и Тегерана.
Член Совета по определению политической целесообразности Ирана Сейед Мохаммад Садр открыто обвинил россию в передаче Израилю данных о расположении иранских систем ПВО во время июньского 12-дневного конфликта 2025 года. По его словам, этот случай стал ярким доказательством того, что "стратегический союз" москвы и Тегерана - лишь иллюзия. Об этом сообщила Служба внешней разведки Украины, пишет УНН.
Детали
Сейед Мохаммад Садр отметил, что россия "осудила нападение Израиля лишь на словах, но фактически способствовала ему". По его оценке, это подчеркивает хрупкость партнерства между двумя государствами, где прочные экономические связи не гарантируют политической лояльности.
Инцидент стал серьезным ударом по амбициозным планам россии и Ирана, поставив под сомнение их общую стратегию на Ближнем Востоке.
Историческое недоверие, подкрепленное современными конфликтами интересов, делает союз двух режимов иллюзорным
Разведка Украины отмечает, что этот случай демонстрирует, как москва теряет не только влияние на Иран, но и свой статус глобального игрока на региональном уровне. Сомнительная политическая поддержка и разногласия в стратегических целях открывают новую фазу конкуренции за власть на Ближнем Востоке, где традиционные союзы могут стремительно распасться.
Напомним
13 июня Израиль атаковал Иран, несмотря на предостережения Трампа. Министр обороны Израиля объявил чрезвычайное положение из-за ожидаемого ответного удара.
Ночью 16 июня Иран нанес ракетный удар по Израилю, попав в жилые районы. Ранено 48 человек, разрушено здание, возник пожар.
По сообщениям израильских СМИ 19 июня, Иран выпустил около 30 баллистических ракет, нанеся прямой удар по главной больнице на юге Израиля.