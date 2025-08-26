Иран обвинил рф в "сливе" Израилю, это подчеркивает хрупкость партнерства москвы и Тегерана - разведка

$41.430.15
48.470.56
ukenru
06:24 • 55747 просмотра
Учебный год 2025: какие изменения в образовательной программе ожидают школьников
05:36 • 33062 просмотра
Вето не отключает Starlink для Украины: у президента Польши прокомментировали заявление вице-премьера
Эксклюзив
25 августа, 15:56 • 39318 просмотра
Легализация криптовалют: шанс для Украины и дополнительные миллиарды для бюджета
Эксклюзив
25 августа, 13:29 • 146153 просмотра
Вместо удешевления лекарств – закрытие аптек. Кому и зачем выгодно уничтожение фармацевтического рынка?
Эксклюзив
25 августа, 13:29 • 87525 просмотра
Выезд за границу мужчин до 25 лет: Вениславский рассказал, когда законопроект могут рассмотреть на комитете и в Раде
Эксклюзив
25 августа, 11:41 • 77246 просмотра
Профсоюз авиастроителей: голосование за Defence City - позитивный шаг, но авиация нуждается в дополнительных инструментах поддержки
Эксклюзив
25 августа, 06:07 • 220005 просмотра
Растущая Луна будет побуждать к активным действиям: астропрогноз на 25 – 31 августа
Эксклюзив
25 августа, 05:46 • 190388 просмотра
Сезон миграции летучих мышей в Украине: как пережить без вреда для животных и людей
25 августа, 00:01 • 71694 просмотра
Украина завоевала второе в истории «золото» на Чемпионате мира по художественной гимнастикеPhoto
24 августа, 13:49 • 68416 просмотра
Зеленский подтвердил новый обмен пленными: домой вернулись защитники, находившиеся в неволе с 2022 годаPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+15°
4.3м/с
65%
749мм
Популярные новости
Школьников на ВОТ будут наказывать за украинский язык - ЦНС26 августа, 01:35 • 35407 просмотра
Германия обвинила подрядчика Минобороны США в шпионаже в пользу Китая26 августа, 02:44 • 28341 просмотра
День музыкальной йоги и Международный день актера: что еще отмечают 26 августа26 августа, 03:18 • 29577 просмотра
Впервые в Европе показали останки древнего предка человека "Люси"26 августа, 04:58 • 30046 просмотра
Неизвестное явление зафиксировали ночью в небе над УкраинойPhoto06:39 • 34088 просмотра
публикации
Акционеры банков, выводимых с рынка, вынуждены искать справедливости в ЕСПЧ08:06 • 24136 просмотра
Учебный год 2025: какие изменения в образовательной программе ожидают школьников06:24 • 55635 просмотра
Тыква в главной роли: 5 оригинальных рецептов для осениPhoto25 августа, 14:18 • 118466 просмотра
Вместо удешевления лекарств – закрытие аптек. Кому и зачем выгодно уничтожение фармацевтического рынка?
Эксклюзив
25 августа, 13:29 • 146045 просмотра
Растущая Луна будет побуждать к активным действиям: астропрогноз на 25 – 31 августа
Эксклюзив
25 августа, 06:07 • 219935 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Биньямин Нетаньяху
Даррен Аронофски
Илон Маск
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Европа
Сумская область
Реклама
УНН Lite
"Поймать с поличным": Даррен Аронофски снял новый триллер с Остином БатлеромVideo10:03 • 10653 просмотра
Неизвестное явление зафиксировали ночью в небе над УкраинойPhoto06:39 • 34989 просмотра
«Жадная» Зои Кравиц: новый роман с Гарри Стайлзом или очередной голливудский скандал?Photo25 августа, 14:33 • 23771 просмотра
Тыква в главной роли: 5 оригинальных рецептов для осениPhoto25 августа, 14:18 • 118466 просмотра
Эйфелева башня засияла сине-желтыми цветами в честь Дня Независимости УкраиныPhoto24 августа, 20:41 • 70465 просмотра
Актуальное
Беспилотный летательный аппарат
Нефть
Пистолет
Боеприпасы
Доллар США

Иран обвинил рф в "сливе" Израилю, это подчеркивает хрупкость партнерства москвы и Тегерана - разведка

Киев • УНН

 • 468 просмотра

Член Совета Ирана Сейед Мохаммад Садр обвинил россию в передаче Израилю данных об иранских системах ПВО во время июньского конфликта 2025 года. Этот инцидент, по его словам, свидетельствует об иллюзорности "стратегического союза" москвы и Тегерана.

Иран обвинил рф в "сливе" Израилю, это подчеркивает хрупкость партнерства москвы и Тегерана - разведка

Член Совета по определению политической целесообразности Ирана Сейед Мохаммад Садр открыто обвинил россию в передаче Израилю данных о расположении иранских систем ПВО во время июньского 12-дневного конфликта 2025 года. По его словам, этот случай стал ярким доказательством того, что "стратегический союз" москвы и Тегерана - лишь иллюзия. Об этом сообщила Служба внешней разведки Украины, пишет УНН.

Детали

Сейед Мохаммад Садр отметил, что россия "осудила нападение Израиля лишь на словах, но фактически способствовала ему". По его оценке, это подчеркивает хрупкость партнерства между двумя государствами, где прочные экономические связи не гарантируют политической лояльности.

Инцидент стал серьезным ударом по амбициозным планам россии и Ирана, поставив под сомнение их общую стратегию на Ближнем Востоке.

Историческое недоверие, подкрепленное современными конфликтами интересов, делает союз двух режимов иллюзорным

– добавил Садр.

Разведка Украины отмечает, что этот случай демонстрирует, как москва теряет не только влияние на Иран, но и свой статус глобального игрока на региональном уровне. Сомнительная политическая поддержка и разногласия в стратегических целях открывают новую фазу конкуренции за власть на Ближнем Востоке, где традиционные союзы могут стремительно распасться.

Напомним

13 июня Израиль атаковал Иран, несмотря на предостережения Трампа. Министр обороны Израиля объявил чрезвычайное положение из-за ожидаемого ответного удара.

Ночью 16 июня Иран нанес ракетный удар по Израилю, попав в жилые районы. Ранено 48 человек, разрушено здание, возник пожар.

По сообщениям израильских СМИ 19 июня, Иран выпустил около 30 баллистических ракет, нанеся прямой удар по главной больнице на юге Израиля. 

Степан Гафтко

Новости Мира
Израиль
Служба внешней разведки Украины
Дональд Трамп
Биньямин Нетаньяху
Иран