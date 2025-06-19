Нетаньягу наказав посилити удари по Ірану після атаки на лікарню

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу розпорядився посилити удари по стратегічних об'єктах в Ірані після іранського удару по ізраїльській лікарні, про що написав у X у четвер міністр оборони країни Ісраель Кац, пише УНН.

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Кац відреагував на удар по лікарні, вказавши, що подібні атаки - "це воєнні злочини найсерйознішого роду - і Хаменеї відповідатиме за свої злочини".

"Прем’єр-міністр і я доручили Армії оборони Ізраїлю збільшити інтенсивність атак на стратегічні цілі в Ірані та на урядові цілі в Тегерані, щоб усунути загрози Державі Ізраїль і підірвати режим аятол", - повідомив міністр оборони Ізраїлю.

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За повідомленнями ізраїльських ЗМІ, Іран випустив близько 30 балістичних ракет вранці в четвер, завдавши прямого удару по головній лікарні на півдні Ізраїлю, медичному центру "Сорока", і ще два удари у центральних містах Холон і Рамат-Ган, у результаті яких десятки людей були поранені, у тому числі шість у тяжкому стані.

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