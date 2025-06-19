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Нетаньяху приказал усилить удары по Ирану после атаки на больницу

Киев • УНН

 • 646 просмотра

Израиль усилит удары по стратегическим объектам в Иране в ответ на иранскую атаку по больнице. Министр обороны Израиля заявил, что Иран будет нести ответственность за свои военные преступления.

Нетаньяху приказал усилить удары по Ирану после атаки на больницу

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился усилить удары по стратегическим объектам в Иране после иранского удара по израильской больнице, о чем написал в X в четверг министр обороны страны Исраэль Кац, пишет УНН.

Детали

Кац отреагировал на удар по больнице, указав, что подобные атаки - "это военные преступления самого серьезного рода - и Хаменеи будет отвечать за свои преступления".

"Премьер-министр и я поручили Армии обороны Израиля увеличить интенсивность атак на стратегические цели в Иране и на правительственные цели в Тегеране, чтобы устранить угрозы Государству Израиль и подорвать режим аятолл", - сообщил министр обороны Израиля.

Дополнение

По сообщениям израильских СМИ, Иран выпустил около 30 баллистических ракет утром в четверг, нанеся прямой удар по главной больнице на юге Израиля, медицинскому центру "Сорока", и еще два удара в центральных городах Холон и Рамат-Ган, в результате которых десятки людей были ранены, в том числе шесть в тяжелом состоянии.

Иранская ракета нанесла ущерб больнице "Сорока" в Беэр-Шеве: видео19.06.25, 08:53 • 2986 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Новости Мира
Али Хаменеи
Израиль
Армия обороны Израиля
Тегеран
Биньямин Нетаньяху
Иран
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