Нетаньяху приказал усилить удары по Ирану после атаки на больницу

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился усилить удары по стратегическим объектам в Иране после иранского удара по израильской больнице, о чем написал в X в четверг министр обороны страны Исраэль Кац, пишет УНН.

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Кац отреагировал на удар по больнице, указав, что подобные атаки - "это военные преступления самого серьезного рода - и Хаменеи будет отвечать за свои преступления".

"Премьер-министр и я поручили Армии обороны Израиля увеличить интенсивность атак на стратегические цели в Иране и на правительственные цели в Тегеране, чтобы устранить угрозы Государству Израиль и подорвать режим аятолл", - сообщил министр обороны Израиля.

Дополнение

По сообщениям израильских СМИ, Иран выпустил около 30 баллистических ракет утром в четверг, нанеся прямой удар по главной больнице на юге Израиля, медицинскому центру "Сорока", и еще два удара в центральных городах Холон и Рамат-Ган, в результате которых десятки людей были ранены, в том числе шесть в тяжелом состоянии.

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