Иранская ракета нанесла ущерб больнице "Сорока" в Беэр-Шеве: видео

Иранская ракета попала в медицинский центр "Сорока" в израильском городе Беэр-Шева, расположенном в пустыне Негев. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Times of Israel.

Детали

По словам представителя больницы, учреждение получило "значительные повреждения" в различных зонах, в результате атаки пострадали люди. В настоящее время больница никого не принимает на лечение.

Также в сети появилось видео атаки на медицинское учреждение и ее последствий.

Справка

Медицинский центр "Сорока" является единственной больницей в Негеве. Он расположен в городе Беэр-Шева и является региональной больницей. Это третья по величине больница Израиля, в ней 1191 койка.

Напомним

В результате иранского ракетного удара по жилому дому в городе Бат-Ям, что вблизи Тель-Авива, погибла 7-летняя одесситка Настя Бурик. Девочка находилась на лечении от онкологического заболевания.