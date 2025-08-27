Европейские страны в четверг могут инициировать процесс введения санкций ООН против Ирана - Reuters

Великобритания, Франция и Германия, вероятно, начнут процесс возобновления санкций ООН против Ирана в четверг. При этом они до сих пор надеются, что Тегеран в течение 30 дней обнародует обязательства по своей ядерной программе, которые убедят их отложить конкретные действия, пишет Reuters со ссылкой на четырех европейских дипломатов, сообщает УНН.

Детали

Миссии трех стран, известных как E3, встретились с представителями Ирана во вторник, чтобы попытаться возродить дипломатические переговоры по ядерной программе, прежде чем они потеряют в середине октября возможность возобновить санкции против Тегерана, которые были сняты согласно ядерной сделке 2015 года с мировыми державами.

Четверо западных дипломатов заявили, что переговоры во вторник не привели к достаточно ощутимым обязательствам со стороны Ирана, хотя они считают, что есть возможности для дальнейшей дипломатии в ближайшие недели.

Дипломаты сказали, что E3 решила начать так называемое возобновление санкций ООН, возможно, уже в четверг, из-за обвинений в том, что Иран нарушил соглашение 2015 года с мировыми державами, которое имело целью предотвратить разработку Тегераном ядерного оружия.

Запад утверждает, что развитие ядерной программы Ирана выходит за пределы гражданских потребностей, тогда как Тегеран отрицает, что стремится получить ядерное оружие.

Процесс продлится 30 дней, прежде чем будут возобновлены санкции, которые будут касаться финансового, банковского, углеводородного и оборонного секторов Ирана.

Настоящие переговоры начнутся после подачи письма (в Совет Безопасности ООН) - сказал западный дипломат, пожелавший остаться анонимным.

Представитель министерства иностранных дел Германии заявил, что запуск санкций остается одним из вариантов для E3. Тегеран предупредил о "жестком ответе", если санкции будут возобновлены.

Дополнение

Инспекторы МАГАТЭ возобновили работу в Иране после эвакуации, но окончательного соглашения о сотрудничестве нет. Тегеран настаивает на мирном характере ядерной программы.

