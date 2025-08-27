$41.400.03
ukenru
17:11 • 4034 просмотра
Ольга Стефанишина стала новым послом Украины в США
Эксклюзив
15:38 • 15245 просмотра
"Приглашаем к себе российского агента": военный обозреватель о скандальном решении Госавиаслужбы по вертолетам Ми-8
27 августа, 12:47 • 86693 просмотра
Уход за автомобилем осенью: что нужно знать
27 августа, 12:29 • 59298 просмотра
В Украине разрешили выезжать за границу мужчинам до 22 лет включительно - постановление правительства
27 августа, 12:09 • 33546 просмотра
Украина готовится к осеннему всплеску COVID-19: прогнозируют ли в Минздраве локдаун
27 августа, 11:13 • 54335 просмотра
В Харьковской области у рф нет успехов для продвижения вглубь Украины - Демченко
Эксклюзив
27 августа, 11:12 • 44925 просмотра
Эксперт о деле Магамедрасулова: заявления активистов нельзя противопоставлять следствию, которое идет в рамках процессуального кодекса
27 августа, 07:59 • 45133 просмотра
рф ночью атаковала энергетику в шести областях - Минэнерго
27 августа, 07:35 • 112136 просмотра
Как без стресса вернуться к работе после отпуска: 7 проверенных советов
27 августа, 01:39 • 117624 просмотра
Спецпредставитель президента США сообщил, хочет ли Путин завершить войну в Украине
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Европейские страны в четверг могут инициировать процесс введения санкций ООН против Ирана - Reuters

Киев • УНН

 • 4 просмотра

Великобритания, Франция и Германия, вероятно, начнут процесс восстановления санкций ООН против Ирана в четверг. Это связано с невыполнением Тегераном обязательств по ядерной программе, хотя дипломаты надеются на дальнейшие переговоры.

Европейские страны в четверг могут инициировать процесс введения санкций ООН против Ирана - Reuters

Великобритания, Франция и Германия, вероятно, начнут процесс возобновления санкций ООН против Ирана в четверг. При этом они до сих пор надеются, что Тегеран в течение 30 дней обнародует обязательства по своей ядерной программе, которые убедят их отложить конкретные действия, пишет Reuters со ссылкой на четырех европейских дипломатов, сообщает УНН.

Детали

Миссии трех стран, известных как E3, встретились с представителями Ирана во вторник, чтобы попытаться возродить дипломатические переговоры по ядерной программе, прежде чем они потеряют в середине октября возможность возобновить санкции против Тегерана, которые были сняты согласно ядерной сделке 2015 года с мировыми державами.

Четверо западных дипломатов заявили, что переговоры во вторник не привели к достаточно ощутимым обязательствам со стороны Ирана, хотя они считают, что есть возможности для дальнейшей дипломатии в ближайшие недели.

Дипломаты сказали, что E3 решила начать так называемое возобновление санкций ООН, возможно, уже в четверг, из-за обвинений в том, что Иран нарушил соглашение 2015 года с мировыми державами, которое имело целью предотвратить разработку Тегераном ядерного оружия.

Запад утверждает, что развитие ядерной программы Ирана выходит за пределы гражданских потребностей, тогда как Тегеран отрицает, что стремится получить ядерное оружие.

Процесс продлится 30 дней, прежде чем будут возобновлены санкции, которые будут касаться финансового, банковского, углеводородного и оборонного секторов Ирана.

Настоящие переговоры начнутся после подачи письма (в Совет Безопасности ООН)

- сказал западный дипломат, пожелавший остаться анонимным.

Представитель министерства иностранных дел Германии заявил, что запуск санкций остается одним из вариантов для E3. Тегеран предупредил о "жестком ответе", если санкции будут возобновлены.

Дополнение

Инспекторы МАГАТЭ возобновили работу в Иране после эвакуации, но окончательного соглашения о сотрудничестве нет. Тегеран настаивает на мирном характере ядерной программы.

Член Совета Ирана Сейед Мохаммад Садр обвинил Россию в передаче Израилю данных об иранских системах ПВО во время июньского конфликта 2025 года. Этот инцидент, по его словам, свидетельствует об иллюзорности "стратегического союза" Москвы и Тегерана.

Павел Зинченко

ПолитикаНовости Мира
Израиль
Международное агентство по атомной энергии
СВИФТ
Reuters
Организация Объединенных Наций
Франция
Великобритания
Германия
Иран