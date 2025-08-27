$41.400.03
Догляд на автівкою восени: що потрібно знати
12:29 • 22259 перегляди
В Україні дозволили виїжджати за кордон чоловікам включно до 22 років - постанова уряду
12:09 • 7552 перегляди
Україна готується до осіннього сплеску COVID-19: чи прогнозують у МОЗ локдаун
11:13 • 22146 перегляди
На Харківщині у рф немає успіхів для просування вглиб України - Демченко
Ексклюзив
11:12 • 22982 перегляди
Експерт про справу Магамедрасулова: заяви активістів не можна протиставляти слідству, яке йде в рамках процесуального кодексу
27 серпня, 07:59 • 29594 перегляди
рф уночі атакувала енергетику у шести областях - Міненерго
27 серпня, 07:35 • 72722 перегляди
Як без стресу повернутися до роботи після відпустки: 7 перевірених порад
27 серпня, 01:39 • 70506 перегляди
Cпецпредставник президента США повідомив, чи хоче путін завершити війну в Україні
26 серпня, 16:15 • 108780 перегляди
Уряд дозволив виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років
26 серпня, 14:13 • 77444 перегляди
Магнітні бурі у вересні 2025: дати та поради для метеочутливих
УНН Lite
Інспектори МАГАТЕ вперше повернулися до Ірану після ударів Ізраїлю по ядерних об’єктах

Київ • УНН

 • 66 перегляди

Інспектори МАГАТЕ відновили роботу в Ірані після евакуації, але остаточної угоди про співпрацю немає. Тегеран наполягає на мирному характері ядерної програми.

Інспектори МАГАТЕ вперше повернулися до Ірану після ударів Ізраїлю по ядерних об’єктах

Після того як Ізраїль атакував ядерну інфраструктуру Ірану й інспектори МАГАТЕ були евакуйовані з країни, вони повернулися і відновили роботу. Тегеран ще не досяг домовленостей із МАГАТЕ щодо повноцінного відновлення співпраці, то ж майбутня робота інспекторів та період їхнього перебування в Ірані залишається відкритим питанням. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Як повідомили іранські ЗМІ, інспектори приїхали з метою контролю заміни ядерного палива на атомній електростанції в Бушері. Про це під час зустрічі з парламентарями заявив міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі. Він визнав, що остаточної угоди про подальшу взаємодію з агентством поки немає.

Заміна палива в ядерному реакторі в Бушері має відбуватися під наглядом інспекторів міжнародної організації

– підкреслив Аракчі.

Повернення інспекторів відбулося на тлі спроб відновити дипломатичний діалог: днями Іран провів переговори з представниками Франції, Великої Британії та Німеччини щодо своєї ядерної програми. Західні держави вважають, що Тегеран прагне створити ядерну зброю, тоді як іранська влада наполягає на виключно мирному, цивільному характері досліджень.

В Тегерані кажуть, що нова угода з МАГАТЕ є необхідною після 12-денної повітряної війни з Ізраїлем у червні, до якої невдовзі долучилися й США.

Нагадаємо

5 серпня Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) вивело своїх інспекторів з Ірану через новий іранський закон, що криміналізує діяльність міжнародних моніторингових місій. Це рішення викликало занепокоєння західних країн та посилило ізоляцію ядерної програми Ірану.

Пізніше президент Ірану Масуд Пезешкіан підписав закон про призупинення співпраці з МАГАТЕ. Це рішення може бути важелем впливу в майбутніх переговорах щодо ядерної програми Ірану. 

США закликали Тегеран відновити співпрацю з МАГАТЕ, припинену після ударів по ядерних об'єктах. Речниця Держдепу Сполучених Штатів Теммі Брюс назвала рішення Ірану неприйнятним.

Рафаель Гроссі, очільник МАГАТЕ, отримав цілодобову охорону від австрійської "Кобри" через погрози Ірану. Тегеран звинувачує його у сприянні атаці Ізраїлю та вимагає усунення з посади.

Степан Гафтко

