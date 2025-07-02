Іран офіційно призупинив співпрацю з МАГАТЕ
Київ • УНН
Президент Ірану Масуд Пезешкіан підписав закон про призупинення співпраці з МАГАТЕ. Це рішення може бути важелем впливу в майбутніх переговорах щодо ядерної програми Ірану.
Президент Ірану Масуд Пезешкіан підписав закон про призупинення співпраці його країни з Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ), органом ООН з нагляду за ядерною енергетикою. Про це повідомляє Newsweek з посиланням на державне ЗМІ Ірану Tasnim, передає УНН.
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Повідомляється, що раніше парламент Ірану проголосував за призупинення цієї співпраці.
Нам відомі ці повідомлення. МАГАТЕ очікує на подальшу офіційну інформацію від Ірану
Іран може використати призупинення співпраці з МАГАТЕ як важіль впливу в майбутніх переговорах щодо своєї ядерної програми. Хоча наразі жодних переговорів не передбачається після того, як Тегеран відхилив пропозицію президента США Дональда Трампа негайно відновити дипломатичні переговори з цього питання.
Раніше Міністерство закордонних справ Ірану попереджало, що МАГАТЕ нереалістично очікувати повернення до нормальної співпраці так швидко після ударів США та Ізраїлю. В Ірані звинуватили Агентство ООН у неспроможності гарантувати безпеку ядерних інспекторів.
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Сполучені Штати отримали перехоплене спілкування між високопосадовцями Ірану, які обговорювали цьогомісячні військові удари США по ядерній програмі Ірану. У США твердять, що іранські чиновники применшують шкоду від атаки США.
Іран відмовляється від переговорів із США, доки Вашингтон диктує умови щодо ядерної програми Тегерану. Посол Ісламської Республіки Іран в ООН заявив, що збагачення урану в Ірані "ніколи не припиниться" та є правом країни згідно з ДНЯЗ.
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