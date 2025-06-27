Іран припиняє співпрацю з МАГАТЕ

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що Тегеран припиняє співпрацю з Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ). Про це повідомляє The Times of Israel з посиланням на заяву Арагчі, пише УНН.

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Зазначається, що іранський парламент ухвалив законопроєкт про припинення співпраці з МАГАТЕ, який згодом був остаточно затверджений Радою вартових ісламської революції, після чого набув статусу обов’язкового для виконання.

Законопроєкт, схвалений (парламентом – ред.) і сьогодні затверджений Радою вартових... є для нас обов'язковим, і немає жодних сумнівів щодо його виконання. Відтепер наші відносини та співпраця з (МАГАТЕ – ред.) набудуть нової форми - заявив Арагчі.

Видання зазначає, що цей крок є сигналом суттєвого зниження рівня прозорості іранської ядерної програми й може суттєво вплинути на майбутні міжнародні переговори, особливо в умовах ескалації напруги між Тегераном і Заходом.

Нагадаємо

Напередодні, президент США Дональд Трамп заявив про майбутні переговори з Іраном щодо його відмови від ядерних амбіцій після успішної операції зі знищення ядерної програми. Це сталося після успішних бомбардувань, які, за його словами, відкинули ядерну програму Ірану на десятиліття, незважаючи на розбіжності в оцінках розвідки США.