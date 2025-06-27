Иран прекращает сотрудничество с МАГАТЭ

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что Тегеран прекращает сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на заявление Арагчи, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что иранский парламент принял законопроект о прекращении сотрудничества с МАГАТЭ, который впоследствии был окончательно утвержден Советом стражей исламской революции, после чего приобрел статус обязательного для исполнения.

Законопроект, одобренный (парламентом – ред.) и сегодня утвержденный Советом стражей... является для нас обязательным, и нет никаких сомнений относительно его выполнения. Отныне наши отношения и сотрудничество с (МАГАТЭ – ред.) приобретут новую форму - заявил Арагчи.

Издание отмечает, что этот шаг является сигналом существенного снижения уровня прозрачности иранской ядерной программы и может существенно повлиять на будущие международные переговоры, особенно в условиях эскалации напряжения между Тегераном и Западом.

Напомним

Накануне президент США Дональд Трамп заявил о предстоящих переговорах с Ираном относительно его отказа от ядерных амбиций после успешной операции по уничтожению ядерной программы. Это произошло после успешных бомбардировок, которые, по его словам, отбросили ядерную программу Ирана на десятилетия, несмотря на разногласия в оценках разведки США.