Ядерна програма Ірану: Тегеран відмовляється від переговорів зі США через висунення умов

Іран відмовляється від переговорів зі США, доки Вашингтон диктує умови щодо ядерної програми Тегерану. Посол Ісламської Республіки Іран в ООН заявив, що збагачення урану в Ірані "ніколи не припиниться" та є правом країни згідно з ДНЯЗ.