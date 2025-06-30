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Ядерна програма Ірану: Тегеран відмовляється від переговорів зі США через висунення умов

Київ • УНН

 • 658 перегляди

Іран відмовляється від переговорів зі США, доки Вашингтон диктує умови щодо ядерної програми Тегерану. Посол Ісламської Республіки Іран в ООН заявив, що збагачення урану в Ірані "ніколи не припиниться" та є правом країни згідно з ДНЯЗ.

Ядерна програма Ірану: Тегеран відмовляється від переговорів зі США через висунення умов

Іран відмовляється від переговорів із США, доки Вашингтон диктує умови щодо ядерної програми Тегерану. Про це заявив посол Ісламської Республіки Іран в Організації Об’єднаних Націй Амір-Саїд Іравані, передає УНН з посиланням на CBS News.

Деталі

Дипломат заявив, що збагачення урану в Ірані "ніколи не припиниться". Він мотивував це тим, що Ірану дозволено збагачувати уран для певних цілей згідно з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ), який спрямований на запобігання розповсюдженню ядерної зброї.

Збагачення - це наше право. І ми хочемо реалізувати це право

- сказав посол Ірану в ООН під час ефіру програми "Обличчям до нації з Маргарет Бреннан".

Нагадаємо

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що Тегеран припиняє співпрацю з Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ).

Також очільник зовнішньополітичного відомства Ірану заперечив заяви президента США Дональда Трампа щодо відновлення переговорів про ядерну програму після нещодавніх бомбардувань. Крім того, Іран відмовив інспекторам ООН в доступі до своїх розбомблених ядерних об'єктів.

Євген Устименко

Євген Устименко

Новини Світу
Міжнародне агентство з атомної енергії
Організація Об'єднаних Націй
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Іран
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