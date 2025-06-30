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Ядерная программа Ирана: Тегеран отказывается от переговоров с США из-за выдвинутых условий

Киев • УНН

 • 546 просмотра

Иран отказывается от переговоров с США, пока Вашингтон диктует условия по ядерной программе Тегерана. Посол Исламской Республики Иран в ООН заявил, что обогащение урана в Иране «никогда не прекратится» и является правом страны согласно ДНЯО.

Ядерная программа Ирана: Тегеран отказывается от переговоров с США из-за выдвинутых условий

Иран отказывается от переговоров с США, пока Вашингтон диктует условия по ядерной программе Тегерана. Об этом заявил посол Исламской Республики Иран в Организации Объединенных Наций Амир-Саид Иравани, передает УНН со ссылкой на CBS News.

Подробности

Дипломат заявил, что обогащение урана в Иране "никогда не прекратится". Он мотивировал это тем, что Ирану разрешено обогащать уран для определенных целей согласно Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), который направлен на предотвращение распространения ядерного оружия.

Обогащение - это наше право. И мы хотим реализовать это право

- сказал посол Ирана в ООН во время эфира программы "Встреча с нацией с Маргарет Бреннан".

Напомним

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что Тегеран прекращает сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).

Также глава внешнеполитического ведомства Ирана опроверг заявления президента США Дональда Трампа относительно возобновления переговоров о ядерной программе после недавних бомбардировок. Кроме того, Иран отказал инспекторам ООН в доступе к своим разбомбленным ядерным объектам.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

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