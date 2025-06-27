Іран відкинув заяви США про відновлення ядерних переговорів наступного тижня

Іран заперечив, що ядерні переговори зі США заплановані відновити, що зменшило перспективи дипломатії після того, як президент США Дональд Трамп припустив, що угода може бути досягнута вже наступного тижня, пише УНН з посиланням на Bloomberg.

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"Я прямо кажу, що жодної угоди, домовленості чи обговорення щодо початку нових переговорів не відбулося, - заявив міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі в інтерв'ю державному телебаченню пізно в четвер. -Деякі спекуляції щодо відновлення переговорів не слід сприймати серйозно".

Трамп заявив у середу, що обидві сторони проведуть переговори наступного тижня і "можливо" підпишуть угоду. Це була б їхня перша така зустріч з часів 12-денної війни між Іраном та Ізраїлем, у яку США втрутилися, бомбардуючи ядерні об'єкти, що зірвало дипломатичні зусилля щодо вирішення напруженості щодо ядерної програми Тегерана, пише видання.

Хоча деякі іранські чиновники, включаючи президента, заявили про готовність до переговорів, вони стикаються з опором з боку інших, які особливо проти взаємодії після конфлікту.

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї у четвер заявив, що його країна виграла війну, але не сказав, чи слід відновити переговори зі США.

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Арагчі також відхилив прохання інспекторів Організації Об'єднаних Націй оцінити масштаби пошкоджень ядерних об'єктів, що були розбомблені США та Ізраїлем, які він назвав "значними та серйозними".

Іран "наразі" не має наміру приймати генерального директора Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаеля Гроссі, сказав він.

Співробітники МАГАТЕ залишалися в країні протягом усієї ізраїльської кампанії, але не змогли проводити інспекції під час бомбардувань, і Іран продовжував блокувати доступ навіть після припинення вогню цього тижня.

Це означає, що інспектори не можуть пояснити місцезнаходження запасів високозбагаченого урану Тегерана, який, на думку Ізраїлю та його союзників, може бути використаний для створення ядерної зброї. Іран наполягає на тому, що його атомна програма є мирною.

Новий закон, який набув чинності у четвер, призупинив будь-яку співпрацю з МАГАТЕ після того, як чиновники звинуватили агентство у наданні Ізраїлю приводу для початку своїх атак, заявивши, що воно не може визначити, чи є ядерна програма Ірану "виключно мирною".

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Поки що незрозуміло, як уряд виконуватиме закон. Іран може припинити співпрацю лише у випадку офіційного виходу з міжнародної угоди, спрямованої на запобігання поширенню ядерної зброї, що є більш ескалаційним кроком, якого він досі не зробив, пише видання.