Іран відкинув заяви США про відновлення ядерних переговорів наступного тижня

$41.590.08
48.640.31
ukenru
Кузьміних і медицина: що у фармпідкомітеті ВР робить людина з дипломом інженера та справою від НАБУ
Ексклюзив
10:27 • 5414 перегляди
Кузьміних і медицина: що у фармпідкомітеті ВР робить людина з дипломом інженера та справою від НАБУ
Ексклюзив
10:12 • 15425 перегляди
Попит відновлюється: що відбувається з туризмом в Україні, та як змінилися ціни
Ексклюзив
09:36 • 18834 перегляди
На Донеччині невідомі застрелили матір, сина та їхню собаку
09:20 • 22986 перегляди
Справа Чернишова: суд оголосив перерву до 16:30
09:07 • 23550 перегляди
КНДР залучила 11 тис. елітного контингенту для війни проти України, Кім Чен Ин може готувати більше - Умєров
Ексклюзив
26 червня, 16:34 • 175537 перегляди
"Мати-героїня" у воєнний час: що стоїть за цим почесним званням і яку підтримку отримують багатодітні матері
26 червня, 16:15 • 129450 перегляди
“Очікуємо гарні новини найближчим часом”: Буданов натякнув на новий обмін полоненими
26 червня, 14:09 • 106629 перегляди
Більшість були в полоні з 22-го року: Зеленський заявив про новий етап обміну полоненими з рф
Ексклюзив
26 червня, 10:24 • 121994 перегляди
Меджліс намагається залучити Туреччину для повернення кримських політв'язнів - Чубаров
Ексклюзив
26 червня, 09:58 • 250334 перегляди
Покриває чи не бачить? Голова АРМА Дума ігнорує скандал зі своїм заступником і “Укрбудом”
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+26°
3.2м/с
38%
750мм
Популярнi новини
Смертний вирок у Японії: відомого вбивцю стратили вперше з 2022 року27 червня, 02:54 • 70684 перегляди
Ще плюс 970 окупантів, 1 ворожий танк та 13 артсистем: Генштаб оновив дані про втрати ворога 27 червня, 04:26 • 18889 перегляди
Україна посилює курс на імпортозаміщення в авіації: головне – не заважати, а створювати умови для розвитку05:36 • 104467 перегляди
Фон дер Ляєн оголосила про готовність передати €11 млрд Україні06:13 • 39576 перегляди
Суд розпочав обрання запобіжного заходу Чернишову06:15 • 36700 перегляди
Публікації
АРМА знову перевіряє "Алакор Сіті": бізнесмен з паспортом рф Адамовський вдруге намагається ввійти в "Гулівер"11:13 • 2978 перегляди
Україна посилює курс на імпортозаміщення в авіації: головне – не заважати, а створювати умови для розвитку05:36 • 105499 перегляди
"Мати-героїня" у воєнний час: що стоїть за цим почесним званням і яку підтримку отримують багатодітні матері
Ексклюзив
26 червня, 16:34 • 175537 перегляди
Подвійна гра претендента на “Гулівер” Адамовського: чому компанію з оточення Порошенка знову допустили до конкурсу26 червня, 15:27 • 126102 перегляди
Покриває чи не бачить? Голова АРМА Дума ігнорує скандал зі своїм заступником і “Укрбудом”
Ексклюзив
26 червня, 09:58 • 250334 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Віктор Орбан
Урсула фон дер Ляєн
Марк Рютте
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Київська область
Білий дім
Реклама
УНН Lite
Третій сезон серіалу "Гра в кальмара" з 27 червня на Netflix: Сон Гі Хун повертається до гри 10:28 • 7216 перегляди
Кеті Перрі та Орландо Блум розірвали стосунки після дев'яти років разом26 червня, 13:18 • 83355 перегляди
Вільньов переходить від "Дюни" до "007": стане режисером наступного фільму про Бонда26 червня, 07:00 • 115478 перегляди
Фанати обурені: у фіналі сезону "Сімпсонів" натякнули на смерть Мардж25 червня, 17:48 • 87117 перегляди
Найдорожче весілля року розпочалось: глава Amazon Джефф Безос і його наречена прибули до Венеції, попри протести25 червня, 16:39 • 93638 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
С-400
Truth Social
Крилата ракета
Нафта

Іран відкинув заяви США про відновлення ядерних переговорів наступного тижня

Київ • УНН

 • 3478 перегляди

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі спростовує заяви Трампа щодо відновлення переговорів про ядерну програму після бомбардувань. Іран також відмовляє інспекторам ООН в доступі до розбомблених ядерних об'єктів та призупиняє співпрацю з МАГАТЕ.

Іран відкинув заяви США про відновлення ядерних переговорів наступного тижня

Іран заперечив, що ядерні переговори зі США заплановані відновити, що зменшило перспективи дипломатії після того, як президент США Дональд Трамп припустив, що угода може бути досягнута вже наступного тижня, пише УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

"Я прямо кажу, що жодної угоди, домовленості чи обговорення щодо початку нових переговорів не відбулося, - заявив міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі в інтерв'ю державному телебаченню пізно в четвер. -Деякі спекуляції щодо відновлення переговорів не слід сприймати серйозно".

Трамп заявив у середу, що обидві сторони проведуть переговори наступного тижня і "можливо" підпишуть угоду. Це була б їхня перша така зустріч з часів 12-денної війни між Іраном та Ізраїлем, у яку США втрутилися, бомбардуючи ядерні об'єкти, що зірвало дипломатичні зусилля щодо вирішення напруженості щодо ядерної програми Тегерана, пише видання.

Хоча деякі іранські чиновники, включаючи президента, заявили про готовність до переговорів, вони стикаються з опором з боку інших, які особливо проти взаємодії після конфлікту.

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї у четвер заявив, що його країна виграла війну, але не сказав, чи слід відновити переговори зі США.

Верховне керівництво Ірану заявляє, що завдало "пекучого ляпаса" Сполученим Штатам26.06.25, 14:34 • 3482 перегляди

Арагчі також відхилив прохання інспекторів Організації Об'єднаних Націй оцінити масштаби пошкоджень ядерних об'єктів, що були розбомблені США та Ізраїлем, які він назвав "значними та серйозними".

Іран "наразі" не має наміру приймати генерального директора Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаеля Гроссі, сказав він.

Співробітники МАГАТЕ залишалися в країні протягом усієї ізраїльської кампанії, але не змогли проводити інспекції під час бомбардувань, і Іран продовжував блокувати доступ навіть після припинення вогню цього тижня.

Це означає, що інспектори не можуть пояснити місцезнаходження запасів високозбагаченого урану Тегерана, який, на думку Ізраїлю та його союзників, може бути використаний для створення ядерної зброї. Іран наполягає на тому, що його атомна програма є мирною.

Новий закон, який набув чинності у четвер, призупинив будь-яку співпрацю з МАГАТЕ після того, як чиновники звинуватили агентство у наданні Ізраїлю приводу для початку своїх атак, заявивши, що воно не може визначити, чи є ядерна програма Ірану "виключно мирною".

Іран припиняє співпрацю з МАГАТЕ27.06.25, 03:28 • 132153 перегляди

Поки що незрозуміло, як уряд виконуватиме закон. Іран може припинити співпрацю лише у випадку офіційного виходу з міжнародної угоди, спрямованої на запобігання поширенню ядерної зброї, що є більш ескалаційним кроком, якого він досі не зробив, пише видання.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Новини Світу
Алі Хаменеї
Ізраїль
Рафаель Гроссі
Міжнародне агентство з атомної енергії
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Іран
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9