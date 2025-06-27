Иран отверг заявления США о возобновлении ядерных переговоров на следующей неделе

Иран опроверг возобновление ядерных переговоров с США, что снизило перспективы дипломатии после того, как президент США Дональд Трамп предположил, что соглашение может быть достигнуто уже на следующей неделе, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

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"Я прямо говорю, что никаких соглашений, договоренностей или обсуждений о начале новых переговоров не было, - заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в интервью государственному телевидению поздно вечером в четверг. - Некоторые спекуляции относительно возобновления переговоров не следует воспринимать всерьез".

Трамп заявил в среду, что обе стороны проведут переговоры на следующей неделе и "возможно" подпишут соглашение. Это была бы их первая такая встреча со времен 12-дневной войны между Ираном и Израилем, в которую США вмешались, бомбя ядерные объекты, что сорвало дипломатические усилия по разрешению напряженности вокруг ядерной программы Тегерана, пишет издание.

Хотя некоторые иранские чиновники, включая президента, заявили о готовности к переговорам, они сталкиваются с сопротивлением со стороны других, которые особенно против взаимодействия после конфликта.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в четверг заявил, что его страна выиграла войну, но не сказал, следует ли возобновить переговоры с США.

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Арагчи также отклонил просьбу инспекторов Организации Объединенных Наций оценить масштабы повреждений ядерных объектов, которые были разбомблены США и Израилем, которые он назвал "значительными и серьезными".

Иран "пока" не имеет намерения принимать генерального директора Международного агентства по атомной энергии Рафаэля Гросси, сказал он.

Сотрудники МАГАТЭ оставались в стране на протяжении всей израильской кампании, но не смогли проводить инспекции во время бомбардировок, и Иран продолжал блокировать доступ даже после прекращения огня на этой неделе.

Это означает, что инспекторы не могут объяснить местонахождение запасов высокообогащенного урана Тегерана, который, по мнению Израиля и его союзников, может быть использован для создания ядерного оружия. Иран настаивает на том, что его атомная программа является мирной.

Новый закон, вступивший в силу в четверг, приостановил любое сотрудничество с МАГАТЭ после того, как чиновники обвинили агентство в предоставлении Израилю повода для начала своих атак, заявив, что оно не может определить, является ли ядерная программа Ирана "исключительно мирной".

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Пока неясно, как правительство будет выполнять закон. Иран может прекратить сотрудничество только в случае официального выхода из международного соглашения, направленного на предотвращение распространения ядерного оружия, что является более эскалационным шагом, которого он до сих пор не сделал, пишет издание.