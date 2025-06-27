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Financial Times
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Иран отверг заявления США о возобновлении ядерных переговоров на следующей неделе

Киев • УНН

 • 146 просмотра

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи опровергает заявления Трампа о возобновлении переговоров по ядерной программе после бомбардировок. Иран также отказывает инспекторам ООН в доступе к разбомбленным ядерным объектам и приостанавливает сотрудничество с МАГАТЭ.

Иран отверг заявления США о возобновлении ядерных переговоров на следующей неделе

Иран опроверг возобновление ядерных переговоров с США, что снизило перспективы дипломатии после того, как президент США Дональд Трамп предположил, что соглашение может быть достигнуто уже на следующей неделе, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

"Я прямо говорю, что никаких соглашений, договоренностей или обсуждений о начале новых переговоров не было, - заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в интервью государственному телевидению поздно вечером в четверг. - Некоторые спекуляции относительно возобновления переговоров не следует воспринимать всерьез".

Трамп заявил в среду, что обе стороны проведут переговоры на следующей неделе и "возможно" подпишут соглашение. Это была бы их первая такая встреча со времен 12-дневной войны между Ираном и Израилем, в которую США вмешались, бомбя ядерные объекты, что сорвало дипломатические усилия по разрешению напряженности вокруг ядерной программы Тегерана, пишет издание.

Хотя некоторые иранские чиновники, включая президента, заявили о готовности к переговорам, они сталкиваются с сопротивлением со стороны других, которые особенно против взаимодействия после конфликта.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в четверг заявил, что его страна выиграла войну, но не сказал, следует ли возобновить переговоры с США.

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Арагчи также отклонил просьбу инспекторов Организации Объединенных Наций оценить масштабы повреждений ядерных объектов, которые были разбомблены США и Израилем, которые он назвал "значительными и серьезными".

Иран "пока" не имеет намерения принимать генерального директора Международного агентства по атомной энергии Рафаэля Гросси, сказал он.

Сотрудники МАГАТЭ оставались в стране на протяжении всей израильской кампании, но не смогли проводить инспекции во время бомбардировок, и Иран продолжал блокировать доступ даже после прекращения огня на этой неделе.

Это означает, что инспекторы не могут объяснить местонахождение запасов высокообогащенного урана Тегерана, который, по мнению Израиля и его союзников, может быть использован для создания ядерного оружия. Иран настаивает на том, что его атомная программа является мирной.

Новый закон, вступивший в силу в четверг, приостановил любое сотрудничество с МАГАТЭ после того, как чиновники обвинили агентство в предоставлении Израилю повода для начала своих атак, заявив, что оно не может определить, является ли ядерная программа Ирана "исключительно мирной".

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Пока неясно, как правительство будет выполнять закон. Иран может прекратить сотрудничество только в случае официального выхода из международного соглашения, направленного на предотвращение распространения ядерного оружия, что является более эскалационным шагом, которого он до сих пор не сделал, пишет издание.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Новости Мира
Али Хаменеи
Израиль
Рафаэль Гросси
Международное агентство по атомной энергии
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Иран
Tesla
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