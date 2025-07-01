Іран блокує ядерних спостерігачів МАГАТЕ, місцезнаходження урану невідоме

Іран відключає ядерних спостерігачів з Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ). Також Тегеран офіційно відмовив інспекціям, що створює неоднозначність у його ядерній програмі.

Передає УНН із посиланням на Вloomberg.

Деталі

Іран відключає ядерні монітори. Місцезнаходження 409-кілограмових запасів іранського урану майже бомбової якості невідоме. - пише видання.

За поточною інформацією Тегеран припинив спілкування МАГАТЕ та формально припинив інспекції.

Після офіційного припинення інспекцій Міжнародного агентства з атомної енергії минулого тижня, іранські регулятори ядерної безпеки перестали приймати дзвінки від наглядового органу Організації Об'єднаних Націй.

Ядерна програма Ірану: Тегеран відмовляється від переговорів зі США через висунення умов

Ситуація, що склалася, ставить під сумнів наступний етап місії США та Ізраїлю зі стримування здатності Ірану створити ядерну зброю. Серед варіантів останньої були сподівання на організацію доступу МАГАТЕ. Це мало бути узгоджено на основі переговорів. Інакше - повернення до військових дій.

Після атак Ізраїлю та США минулого місяця, Іран тримає свої ядерні амбіції під ще більшою охороною, ніж будь-коли.

Це вносить додаткову невизначеність у дипломатичне протистояння Тегерану з Вашингтоном.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп зустрінеться з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу наступного понеділка.

Сполучені Штати отримали перехоплене спілкування між високопосадовцями Ірану, які обговорювали цьогомісячні військові удари США по ядерній програмі Ірану. Перехоплений дзвінок іранських чиновників применшує шкоду від атаки США.