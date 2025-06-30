Сполучені Штати отримали перехоплене спілкування між високопосадовцями Ірану, які обговорювали цьогомісячні військові удари США по ядерній програмі Ірану. Перехоплений дзвінок іранських чиновників применшує шкоду від атаки США. Про це УНН повідомляє з посиланням на The Washington Post.

Іранські високопосадовці твердили, що атака була менш руйнівною, ніж вони очікували, повідомили чотири особи, знайомі з секретною розвідувальною інформацією, що циркулює в уряді США. Тим часом адміністрація Трампа назвала нові розвідувальні дані несуттєвими.

У повідомленні, яке мало бути приватним, іранські урядовці розмірковували про те, чому удари, спрямовані президентом США Дональдом Трампом, не були такими руйнівними та масштабними, як вони очікували.

Перехоплені дані радіоелектронної розвідки показують складнішу картину, ніж та, яку після уларів США оприлюдним американський лідер. Він заявив, що внаслідок операції "повністю знищено" ядерну програму Ірану.

Адміністрація Трампа не заперечувала існування перехопленого повідомлення, про яке раніше не повідомлялося, але рішуче не погодилася з висновками іранців. У Білому домі поставили під сумнів їхню здатність оцінити збитки на трьох ядерних об'єктах, уражених США в рамках операції.

Ганьба, що "Вашингтон пост" допомагає людям скоювати злочини, публікуючи вирвані з контексту витоки інформації. Ідея про те, що неназвані іранські чиновники знають, що сталося під сотнями метрів завалів – нісенітниця. Їхня програма ядерної зброї завершена