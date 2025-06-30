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США перехопили розмову іранських чиновників про американські удари - WP

Київ • УНН

 • 1072 перегляди

США перехопили розмову іранських посадовців, які обговорювали наслідки американських військових ударів по ядерній програмі Ірану. Іранці применшували шкоду, стверджуючи, що атака була менш руйнівною, ніж очікувалося.

США перехопили розмову іранських чиновників про американські удари - WP

Сполучені Штати отримали перехоплене спілкування між високопосадовцями Ірану, які обговорювали цьогомісячні військові удари США по ядерній програмі Ірану. Перехоплений дзвінок іранських чиновників применшує шкоду від атаки США. Про це УНН повідомляє з посиланням на The Washington Post.

Деталі

Іранські високопосадовці твердили, що атака була менш руйнівною, ніж вони очікували, повідомили чотири особи, знайомі з секретною розвідувальною інформацією, що циркулює в уряді США. Тим часом адміністрація Трампа назвала нові розвідувальні дані несуттєвими.

У повідомленні, яке мало бути приватним, іранські урядовці розмірковували про те, чому удари, спрямовані президентом США Дональдом Трампом, не були такими руйнівними та масштабними, як вони очікували.

Перехоплені дані радіоелектронної розвідки показують складнішу картину, ніж та, яку після уларів США оприлюдним американський лідер. Він заявив, що внаслідок операції "повністю знищено" ядерну програму Ірану.

Адміністрація Трампа не заперечувала існування перехопленого повідомлення, про яке раніше не повідомлялося, але рішуче не погодилася з висновками іранців. У Білому домі поставили під сумнів їхню здатність оцінити збитки на трьох ядерних об'єктах, уражених США в рамках операції.

Ганьба, що "Вашингтон пост" допомагає людям скоювати злочини, публікуючи вирвані з контексту витоки інформації. Ідея про те, що неназвані іранські чиновники знають, що сталося під сотнями метрів завалів – нісенітниця. Їхня програма ядерної зброї завершена

- сказала прессекретарка Білого дому Кароліна Лівітт.

Аналітики загалом погоджуються, що для ударів була задіяна величезна вогнева міць США, включаючи 30 000-фунтові бомби для знищення бункерів та крилаті ракети "Томагавк", які серйозно пошкодили ядерні об’єкти у Фордо, Натанзі та Ісфахані. Але масштаби руйнувань та те, скільки часу може знадобитися Ірану для відновлення, викликали гарячі дискусії на тлі повідомлень про те, що Іран перемістив свої запаси високозбагаченого урану перед ударом, і що вибухи заблокували вхід до двох об’єктів, але не зруйнували їхні підземні будівлі.

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Нагадаємо

Іран відмовляється від переговорів із США, доки Вашингтон диктує умови щодо ядерної програми Тегерану. Посол Ісламської Республіки Іран в ООН заявив, що збагачення урану в Ірані "ніколи не припиниться" та є правом країни згідно з ДНЯЗ.

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Лілія Набока

Лілія Набока

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Вашингтон пост
Білий дім
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
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