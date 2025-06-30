Кабмін вніс пропозиції щодо запровадження санкцій проти Ірану

Кабінет міністрів України вніс пропозиції щодо застосування персональних та спеціальних економічних санкцій відповідно до рішень Ради Європейського Союзу щодо Ісламської Республіки Іран.

Відповідне розпорядження з’явилося на сайті уряду, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що згідно з розпорядженням 626 від 27 червня, у зв’язку з прийняттям рішень Ради Європейського Союзу від 12 квітня 2011 року і від 20 липня 2023 року Кабмін схвалив та вніс на розгляд Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) пропозиції щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів до іранських фізичних та юридичних осіб.

При цьому в документі не вказано, до кого безпосередньо пропонується застосувати санкції.У зв'язку з цим, Міністерству закордонних справ доручено після набрання чинності рішенням РНБО про застосування санкцій поінформувати компетентні органи Євросоюзу, США та інших держав про застосування санкцій.

Доповнення

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп у різкій заяві засудив аятолу Алі Хаменеї за хибні твердження про перемогу у війні з Ізраїлем. Очільник Білого дому заявив, що врятував Хаменеї від смерті та скасував послаблення санкцій після агресивних заяв Ірану.