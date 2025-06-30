Кабмин внес предложения о введении санкций против Ирана

Кабинет министров Украины внес предложения по применению персональных и специальных экономических санкций в соответствии с решениями Совета Европейского Союза в отношении Исламской Республики Иран.

Соответствующее распоряжение появилось на сайте правительства, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что согласно распоряжению 626 от 27 июня, в связи с принятием решений Совета Европейского Союза от 12 апреля 2011 года и от 20 июля 2023 года Кабмин одобрил и внес на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) предложения по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер в отношении иранских физических и юридических лиц.

При этом в документе не указано, к кому непосредственно предлагается применить санкции. В связи с этим, Министерству иностранных дел поручено после вступления в силу решения СНБО о применении санкций проинформировать компетентные органы Евросоюза, США и других государств о применении санкций.

Дополнение

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в резком заявлении осудил аятоллу Али Хаменеи за ложные утверждения о победе в войне с Израилем. Глава Белого дома заявил, что спас Хаменеи от смерти и отменил ослабление санкций после агрессивных заявлений Ирана.