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Кабмин внес предложения о введении санкций против Ирана

Киев • УНН

 • 884 просмотра

Кабинет министров Украины одобрил инициативы по применению персональных и экономических санкций против иранских субъектов. Это решение базируется на постановлениях Совета ЕС от 2011 и 2023 годов.

Кабмин внес предложения о введении санкций против Ирана

Кабинет министров Украины внес предложения по применению персональных и специальных экономических санкций в соответствии с решениями Совета Европейского Союза в отношении Исламской Республики Иран.

Соответствующее распоряжение появилось на сайте правительства, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что согласно распоряжению 626 от 27 июня, в связи с принятием решений Совета Европейского Союза от 12 апреля 2011 года и от 20 июля 2023 года Кабмин одобрил и внес на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) предложения по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер в отношении иранских физических и юридических лиц.

При этом в документе не указано, к кому непосредственно предлагается применить санкции. В связи с этим, Министерству иностранных дел поручено после вступления в силу решения СНБО о применении санкций проинформировать компетентные органы Евросоюза, США и других государств о применении санкций.

Дополнение

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в резком заявлении осудил аятоллу Али Хаменеи за ложные утверждения о победе в войне с Израилем. Глава Белого дома заявил, что спас Хаменеи от смерти и отменил ослабление санкций после агрессивных заявлений Ирана.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

политикаНовости Мира
Али Хаменеи
Израиль
Совет национальной безопасности и обороны Украины
Дональд Трамп
Европейский Союз
Соединённые Штаты
Иран
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