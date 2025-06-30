Ядерний потенціал Ірану зазнав "серйозної шкоди" після авіаударів США, але не знищений - Гроссі

Ядерний потенціал Ірану зазнав "серйозної шкоди" в результаті нещодавніх авіаударів США, але не був повністю знищений. Про це повідомляє УНН з посиланням на CBS News.

За словами генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі, іранські ядерні об’єкти отримали серйозну шоду, але не були повністю виведені з ладу. Тим більше, Іран має промислові та технічні можливості. І якщо Тегеран захоче, то знову може займатися ядерною програмою.

Також Гроссі заявив, що дуже важливо, аби Іран допустив інспекторів МАГАТЕ на свої ядерні об’єкти і дозволив їм виконати свої обов’язки. Водночас, на його думку, не можна змусити Тегеран відмовитися від виробництва ядерних технологій лише за допомогою військових методів.

Промисловий потенціал є. Іран є дуже розвиненою країною з точки зору ядерних технологій, це очевидно. Тому я думаю, ми всі повинні зрозуміти, що не можна вирішити цю проблему остаточно у військовий спосіб