Ядерний потенціал Ірану зазнав "серйозної шкоди" після авіаударів США, але не знищений - Гроссі
Київ • УНН
Гендиректор МАГАТЕ заявив, що ядерні об’єкти Ірану серйозно пошкоджені, але не повністю знищені. Іран має промисловий та технічний потенціал для можливого відновлення ядерної програми.
Ядерний потенціал Ірану зазнав "серйозної шкоди" в результаті нещодавніх авіаударів США, але не був повністю знищений. Про це повідомляє УНН з посиланням на CBS News.
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За словами генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі, іранські ядерні об’єкти отримали серйозну шоду, але не були повністю виведені з ладу. Тим більше, Іран має промислові та технічні можливості. І якщо Тегеран захоче, то знову може займатися ядерною програмою.
Також Гроссі заявив, що дуже важливо, аби Іран допустив інспекторів МАГАТЕ на свої ядерні об’єкти і дозволив їм виконати свої обов’язки. Водночас, на його думку, не можна змусити Тегеран відмовитися від виробництва ядерних технологій лише за допомогою військових методів.
Промисловий потенціал є. Іран є дуже розвиненою країною з точки зору ядерних технологій, це очевидно. Тому я думаю, ми всі повинні зрозуміти, що не можна вирішити цю проблему остаточно у військовий спосіб
Нагадаємо
Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі спростовував заяви президента США Дональда Трампа щодо відновлення переговорів про ядерну програму після нещодавніх бомбардувань. Крім того, Тегеран відмовив інспекторам ООН і МАГАТЕ у доступі до розбомблених ядерних об'єктів.