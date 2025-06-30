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Ядерный потенциал Ирана понес "серьезный ущерб" после авиаударов США, но не уничтожен - Гросси

Киев • УНН

 • 480 просмотра

Гендиректор МАГАТЭ заявил, что ядерные объекты Ирана серьезно повреждены, но не полностью уничтожены. Иран имеет промышленный и технический потенциал для возможного возобновления ядерной программы.

Ядерный потенциал Ирана понес "серьезный ущерб" после авиаударов США, но не уничтожен - Гросси

Ядерный потенциал Ирана подвергся "серьезному ущербу" в результате недавних авиаударов США, но не был полностью уничтожен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CBS News.

Детали

По словам генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, иранские ядерные объекты получили серьезный ущерб, но не были полностью выведены из строя. Тем более, Иран обладает промышленными и техническими возможностями. И если Тегеран захочет, то снова может заниматься ядерной программой.

Также Гросси заявил, что очень важно, чтобы Иран допустил инспекторов МАГАТЭ на свои ядерные объекты и позволил им выполнить свои обязанности. В то же время, по его мнению, нельзя заставить Тегеран отказаться от производства ядерных технологий только с помощью военных методов.

Промышленный потенциал есть. Иран является очень развитой страной с точки зрения ядерных технологий, это очевидно. Поэтому я думаю, мы все должны понять, что нельзя решить эту проблему окончательно военным способом

– заявил глава МАГАТЭ.

Напомним

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи опроверг заявления президента США Дональда Трампа о возобновлении переговоров о ядерной программе после недавних бомбардировок. Кроме того, Тегеран отказал инспекторам ООН и МАГАТЭ в доступе к разбомбленным ядерным объектам.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

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