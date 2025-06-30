Соединенные Штаты получили перехваченное общение между высокопоставленными чиновниками Ирана, которые обсуждали военные удары США по ядерной программе Ирана в этом месяце. Перехваченный звонок иранских чиновников приуменьшает вред от атаки США. Об этом УНН сообщает со ссылкой на The Washington Post.

Детали

Иранские высокопоставленные чиновники утверждали, что атака была менее разрушительной, чем они ожидали, сообщили четыре человека, знакомые с секретной разведывательной информацией, циркулирующей в правительстве США. Тем временем администрация Трампа назвала новые разведывательные данные несущественными.

В сообщении, которое должно было быть частным, иранские чиновники размышляли о том, почему удары, направленные президентом США Дональдом Трампом, не были такими разрушительными и масштабными, как они ожидали.

Перехваченные данные радиоэлектронной разведки показывают более сложную картину, чем та, которую после ударов США обнародовал американский лидер. Он заявил, что в результате операции "полностью уничтожена" ядерная программа Ирана.

Администрация Трампа не отрицала существования перехваченного сообщения, о котором ранее не сообщалось, но решительно не согласилась с выводами иранцев. В Белом доме поставили под сомнение их способность оценить ущерб на трех ядерных объектах, пораженных США в рамках операции.

Позор, что "Вашингтон пост" помогает людям совершать преступления, публикуя вырванные из контекста утечки информации. Идея о том, что неназванные иранские чиновники знают, что произошло под сотнями метров завалов – чушь. Их программа ядерного оружия завершена - сказала пресс-секретарь Белого дома Каролина Ливитт.

Аналитики в целом соглашаются, что для ударов была задействована огромная огневая мощь США, включая 30 000-фунтовые бомбы для уничтожения бункеров и крылатые ракеты "Томагавк", которые серьезно повредили ядерные объекты в Фордо, Натанзе и Исфахане. Но масштабы разрушений и то, сколько времени может понадобиться Ирану для восстановления, вызвали горячие дискуссии на фоне сообщений о том, что Иран переместил свои запасы высокообогащенного урана перед ударом, и что взрывы заблокировали вход в два объекта, но не разрушили их подземные здания.

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Напомним

Иран отказывается от переговоров с США, пока Вашингтон диктует условия по ядерной программе Тегерана. Посол Исламской Республики Иран в ООН заявил, что обогащение урана в Иране "никогда не прекратится" и является правом страны согласно ДНЯО.

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