Иран блокирует ядерных наблюдателей МАГАТЭ, местонахождение урана неизвестно

Иран отключает ядерных наблюдателей из Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Также Тегеран официально отказал в инспекциях, что создает неоднозначность в его ядерной программе.

Передает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Иран отключает ядерные мониторы. Местонахождение 409-килограммовых запасов иранского урана почти бомбового качества неизвестно. - пишет издание.

По текущей информации, Тегеран прекратил общение с МАГАТЭ и формально прекратил инспекции.

После официального прекращения инспекций Международного агентства по атомной энергии на прошлой неделе иранские регуляторы ядерной безопасности перестали принимать звонки от надзорного органа Организации Объединенных Наций.

Ядерная программа Ирана: Тегеран отказывается от переговоров с США из-за выдвинутых условий

Сложившаяся ситуация ставит под сомнение следующий этап миссии США и Израиля по сдерживанию способности Ирана создать ядерное оружие. Среди вариантов последней были надежды на организацию доступа МАГАТЭ. Это должно было быть согласовано на основе переговоров. Иначе - возвращение к военным действиям.

После атак Израиля и США в прошлом месяце Иран держит свои ядерные амбиции под еще большей охраной, чем когда-либо.

Это вносит дополнительную неопределенность в дипломатическое противостояние Тегерана с Вашингтоном.

Напомним

Президент США Дональд Трамп встретится с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в следующий понедельник.

Соединенные Штаты получили перехваченное общение между высокопоставленными чиновниками Ирана, которые обсуждали военные удары США по ядерной программе Ирана в этом месяце. Перехваченный звонок иранских чиновников преуменьшает ущерб от атаки США.