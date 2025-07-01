Трамп і Нетаньягу зустрінуться в Білому домі: стали відомі деталі

Президент США Дональд Трамп зустрінеться з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу наступного понеділка. Про це повідомляє УНН з посиланням на Associated Press News.

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Переговори відбудуться у Білому домі на тлі тиску з боку американського лідера на уряд Ізраїлю і радикальне палестинське угрупування ХАМАС з метою припинення вогню у Секторі Газа і звільнення всіх заручників.

Ця поїздка стане третім візитом Нетаньяху до Білого дому після повернення Трампа на посаду президента в січні 2025 року. Також це поїздка, яка відбудеться після фактичного вступу США у ірано-ізраїльську війну на боці Ізраїлю і ударів по іранським ядерним об’єктам.

Нагадаємо

Прем'єр-міністром Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що перемога у війні над Іраном відкриває нові можливості, зокрема щодо звільнення заручників. Він додав: Ізраїлю ще належить вирішити питання Гази й остаточно розгромити угрупування ХАМАС.