Трамп і Нетаньягу зустрінуться в Білому домі: стали відомі деталі

$41.780.14
48.990.20
ukenru
Політична відповідальність за "непрофесіоналів" у комітетах Верховної Ради лежить на фракціях – експерт
Ексклюзив
08:13 • 1646 перегляди
Політична відповідальність за "непрофесіоналів" у комітетах Верховної Ради лежить на фракціях – експерт
06:15 • 24448 перегляди
Обов'язкова відеофіксація проходження ТО з 1 липня: що зміниться для водіїв та СТО
05:50 • 35956 перегляди
Вступ на бакалавра: строки і правила у 2025 році
30 червня, 19:06 • 26993 перегляди
МВФ затвердив 8-й перегляд програми EFF, Україна незабаром отримає 500 млн доларів - Шмигаль
30 червня, 14:53 • 94252 перегляди
ЄС та Україна досягли домовленості щодо нових умов торгівлі: що передбачається
Ексклюзив
30 червня, 12:58 • 143401 перегляди
Канадський паспорт - не індульгенція: як претендент на “Гулівер” Адамовський намагається приховати громадянство рф
Ексклюзив
30 червня, 12:57 • 75131 перегляди
Як не стати жертвою квартирних шахраїв: головні ознаки обману при оренді
Ексклюзив
30 червня, 10:13 • 76597 перегляди
Україна готується реформувати звання "Мати-героїня": що зміниться?
30 червня, 09:40 • 81607 перегляди
Удар по Кривому Рогу 30 червня: ворожий БПЛА влучив поряд з ТЦК
30 червня, 06:31 • 154991 перегляди
Які зміни чекають на українців в липні: новий стандарт напруги в електромережі та повернення індексації заробітної плати
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+18°
6.8м/с
51%
747мм
Популярнi новини
"Орвеллівські коментарі": Келлог відповів на заяви кремля про "гальмування" переговорів Україною та США30 червня, 22:56 • 19593 перегляди
Саміт НАТО-2026 відбудеться в Анкарі - Ердоган1 липня, 00:36 • 17415 перегляди
Атака на Запоріжжя: окупанти завдали 4 удари по місту та району1 липня, 02:04 • 23642 перегляди
США вимагають від рф повернути викрадених українських дітей - проєкт резолюції03:06 • 32041 перегляди
Удари по Криму: ймовірно, уражено російські ЗРК С-300/С-400 і РЛС05:50 • 20896 перегляди
Публікації
Обов'язкова відеофіксація проходження ТО з 1 липня: що зміниться для водіїв та СТО06:15 • 24435 перегляди
Вступ на бакалавра: строки і правила у 2025 році05:50 • 35943 перегляди
Підготовка першокласника до школи: які правила справді працюють30 червня, 14:37 • 79710 перегляди
Посівний календар на липень: коли найкраще садити, а коли краще зайнятися чимось іншим30 червня, 14:11 • 90252 перегляди
Канадський паспорт - не індульгенція: як претендент на “Гулівер” Адамовський намагається приховати громадянство рф
Ексклюзив
30 червня, 12:58 • 143388 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Олександр Сирський
Беньямін Нетаньягу
Чарльз III
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Крим
Запоріжжя
Білий дім
Реклама
УНН Lite
Британська королівська родина відмовиться від поїзда у рамках скорочення витрат07:10 • 7767 перегляди
Netflix демонструє тизер фільму "Троль 2", продовження успішної норвезької історії про монстрів30 червня, 11:05 • 104997 перегляди
"Формула-1" з Бредом Піттом дебютувала з $144 млн у світі і забезпечила Apple перший касовий хіт30 червня, 07:19 • 107463 перегляди
Тайський школяр щодня їздить до школи верхи на жеребці29 червня, 11:06 • 104219 перегляди
Джон Траволта відроджує культового героя з "Бріоліну" на Hollywood Bowl29 червня, 09:35 • 114270 перегляди
Актуальне
С-300
С-400
Truth Social
Шахед-136
Тор (ЗРК)

Трамп і Нетаньягу зустрінуться в Білому домі: стали відомі деталі

Київ • УНН

 • 295 перегляди

Президент США Дональд Трамп зустрінеться з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу наступного понеділка в Білому домі. Переговори відбудуться на тлі тиску на Ізраїль і ХАМАС щодо припинення вогню та звільнення заручників.

Трамп і Нетаньягу зустрінуться в Білому домі: стали відомі деталі

Президент США Дональд Трамп зустрінеться з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу наступного понеділка. Про це повідомляє УНН з посиланням на Associated Press News.

Деталі

Переговори відбудуться у Білому домі на тлі тиску з боку американського лідера на уряд Ізраїлю і радикальне палестинське угрупування ХАМАС з метою припинення вогню у Секторі Газа і звільнення всіх заручників.

Ця поїздка стане третім візитом Нетаньяху до Білого дому після повернення Трампа на посаду президента в січні 2025 року. Також це поїздка, яка відбудеться після фактичного вступу США у ірано-ізраїльську війну на боці Ізраїлю і ударів по іранським ядерним об’єктам.

Нагадаємо

Прем'єр-міністром Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що перемога у війні над Іраном відкриває нові можливості, зокрема щодо звільнення заручників. Він додав: Ізраїлю ще належить вирішити питання Гази й остаточно розгромити угрупування ХАМАС.

Євген Устименко

Євген Устименко

Новини Світу
Ассошіейтед Прес
Ізраїль
Білий дім
Дональд Трамп
Беньямін Нетаньягу
Сполучені Штати Америки
Сектор Гази
Іран
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9