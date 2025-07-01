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Трамп и Нетаньяху встретятся в Белом доме: стали известны детали

Киев • УНН

 • 72 просмотра

Президент США Дональд Трамп встретится с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в следующий понедельник в Белом доме. Переговоры состоятся на фоне давления на Израиль и ХАМАС относительно прекращения огня и освобождения заложников.

Трамп и Нетаньяху встретятся в Белом доме: стали известны детали

Президент США Дональд Трамп встретится с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в следующий понедельник. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Associated Press News.

Подробности

Переговоры состоятся в Белом доме на фоне давления со стороны американского лидера на правительство Израиля и радикальную палестинскую группировку ХАМАС с целью прекращения огня в Секторе Газа и освобождения всех заложников.

Эта поездка станет третьим визитом Нетаньяху в Белый дом после возвращения Трампа на пост президента в январе 2025 года. Также это поездка, которая состоится после фактического вступления США в ирано-израильскую войну на стороне Израиля и ударов по иранским ядерным объектам.

Напомним

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что победа в войне над Ираном открывает новые возможности, в частности по освобождению заложников. Он добавил: Израилю еще предстоит решить вопрос Газы и окончательно разгромить группировку ХАМАС.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

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Израиль
Белый дом
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Биньямин Нетаньяху
Соединённые Штаты
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