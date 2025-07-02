Иран официально приостановил сотрудничество с МАГАТЭ
Киев • УНН
Президент Ирана Масуд Пезешкиан подписал закон о приостановлении сотрудничества с МАГАТЭ. Это решение может быть рычагом влияния в будущих переговорах по ядерной программе Ирана.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан подписал закон о приостановлении сотрудничества его страны с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), органом ООН по надзору за ядерной энергетикой. Об этом сообщает Newsweek со ссылкой на государственное СМИ Ирана Tasnim, передает УНН.
Детали
Сообщается, что ранее парламент Ирана проголосовал за приостановление этого сотрудничества.
Нам известны эти сообщения. МАГАТЭ ожидает дальнейшую официальную информацию от Ирана
Иран может использовать приостановку сотрудничества с МАГАТЭ как рычаг влияния в будущих переговорах по своей ядерной программе. Хотя на данный момент никаких переговоров не предвидится после того, как Тегеран отклонил предложение президента США Дональда Трампа немедленно возобновить дипломатические переговоры по этому вопросу.
Ранее Министерство иностранных дел Ирана предупреждало, что МАГАТЭ нереалистично ожидать возвращения к нормальному сотрудничеству так быстро после ударов США и Израиля. В Иране обвинили Агентство ООН в неспособности гарантировать безопасность ядерных инспекторов.
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Напомним
Соединенные Штаты получили перехваченное общение между высокопоставленными чиновниками Ирана, которые обсуждали военные удары США по ядерной программе Ирана в этом месяце. В США утверждают, что иранские чиновники преуменьшают ущерб от атаки США.
Иран отказывается от переговоров с США, пока Вашингтон диктует условия по ядерной программе Тегерана. Посол Исламской Республики Иран в ООН заявил, что обогащение урана в Иране "никогда не прекратится" и является правом страны согласно ДНЯО.
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