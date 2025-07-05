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МАГАТЕ припинило інспекції в Ірані вперше за 20 років: причина

Київ • УНН

 • 94 перегляди

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) вивело своїх інспекторів з Ірану через новий іранський закон, що криміналізує діяльність міжнародних моніторингових місій. Це рішення викликало занепокоєння західних країн та посилило ізоляцію ядерної програми Ірану.

МАГАТЕ припинило інспекції в Ірані вперше за 20 років: причина

Вперше за 20 років Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) припинило інспекцію ядерних об'єктів Ірану через новий закон режиму аятоли. Країни Заходу готують жорстку реакцію. Про це інформує видання Bloomberg з посиланням на джерела, передає УНН.

Деталі

У четвер, 4 липня, МАГАТЕ заявило про виведення з Ірану своїх останніх інспекторів, що посилило інформаційну ізоляцію навколо ядерної програми цієї близькосхідної країни.

Західний дипломат на умовах анонімності зазначив виданню, що інспектори були відкликані у зв'язку з новим іранським законом, який потенційно може криміналізувати діяльність міжнародних моніторингових місій у сфері ядерної енергетики. Очікується, що це рішення викличе негативну реакцію урядів західних країн.

У заяві МАГАТЕ йдеться, що всі співробітники агентства в п’ятницю безпечно залишили Тегеран і прибули до штаб-квартири у Відні. У документі також наголошується на критичній важливості якнайшвидшого відновлення переговорів з іранською стороною.

Рішення МАГАТЕ про вихід з Ірану було ухвалено наступного дня після того, як міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що його країна продовжить співпрацю з агентством, що викликало питання щодо сфери дії закону та його правового статусу. Відповідно до законодавства, співпраця з МАГАТЕ призупинена на три місяці для перегляду

- йдеться у дописі видання.

Як пише Bloomberg, відносини Ірану з МАГАТЕ та його генеральним директором Рафаелем Гроссі різко погіршилися з початком ізраїльських атак на Іран, до яких Сполучені Штати приєдналися 22 червня, скинувши понад десяток 30-тонних бомб на ключові ядерні об'єкти.

Іранські посадовці звинуватили агентство та особисто Гроссі у співучасті в діях Ізраїлю, стверджуючи, що останній звіт МАГАТЕ став приводом для атак. Сам Гроссі категорично відкинув ці звинувачення.

Як повідомив виданню інший офіційний представник, останніми днями зростали побоювання щодо безпеки серед невеликої групи інспекторів, які ще залишалися у Тегерані, особливо після закликів з боку Ірану притягнути Гроссі до відповідальності.

За інформацією джерела, інспектори вже покинули офіційний готель і були переміщені до засекреченого місця. Їхній виїзд збігся з першим днем відкриття повітряного простору Ірану для комерційної авіації після тритижневої перерви.

До цього моменту 274 акредитованих інспектори МАГАТЕ здійснювали перевірки з метою верифікації розміщення 409 кілограмів урану, збагаченого майже до рівня, придатного для створення ядерної зброї. Наразі місце його зберігання невідоме.

Зазначається, що це перший випадок з моменту початку збагачення урану Іраном майже двадцять років тому, коли інспектори МАГАТЕ були змушені залишити країну після близько 500 перевірок у 2024 році.

Постійний представник Ірану у Відні заявив, що авіаудари з боку Ізраїлю та США завдали непоправної шкоди Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ) - міжнародній угоді, яка гарантує країнам, що не володіють ядерною зброєю, доступ до відповідних технологій в обмін на перевірки з боку МАГАТЕ.

Сполучені Штати закликали Іран негайно відновити співпрацю з МАГАТЕ03.07.25, 02:02 • 1489 переглядiв

Хоча Іран ще не залишив ДНЯЗ, він може аргументувати своє право на припинення моніторингу згідно з положеннями Віденської конвенції про право міжнародних договорів, яка дозволяє сторонам припиняти співпрацю в разі порушення їхніх прав. На міжнародному рівні широко визнається, що атаки на ядерні об'єкти порушують правові норми.

Подальша реакція на юридичні аргументи Ірану, зокрема з боку МАГАТЕ, може мати вплив на те, чи збережеться перемир’я з Ізраїлем. Бойові дії припинилися 24 червня після 12 днів конфлікту, однак жодна зі сторін не виключає їхнього поновлення.

Для стримування ймовірної нової атаки, Іран може використати невизначеність щодо місцезнаходження свого високозбагаченого урану для впливу на розвиток подій.

"Для отримання достовірної інформації про стан і розміщення цього запасу, США та Ізраїлю доведеться отримати інформацію про його стан і місцезнаходження, а також провести фізичні перевірки та верифікацію, ймовірно шляхом узгодженого доступу для МАГАТЕ", - зазначили у Bloomberg.

Нагадаємо

Президент Ірану Масуд Пезешкіан підписав закон про призупинення співпраці з МАГАТЕ. Це рішення може бути важелем впливу в майбутніх переговорах щодо ядерної програми Ірану.

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

Новини Світу
Ізраїль
Рафаель Гроссі
Міжнародне агентство з атомної енергії
Bloomberg
Відень
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Іран
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