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МАГАТЭ прекратило инспекции в Иране впервые за 20 лет: причина

Киев • УНН

 • 87 просмотра

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) вывело своих инспекторов из Ирана из-за нового иранского закона, криминализирующего деятельность международных мониторинговых миссий. Это решение вызвало обеспокоенность западных стран и усилило изоляцию ядерной программы Ирана.

МАГАТЭ прекратило инспекции в Иране впервые за 20 лет: причина

Впервые за 20 лет Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) прекратило инспекцию ядерных объектов Ирана из-за нового закона режима аятоллы. Страны Запада готовят жесткую реакцию. Об этом информирует издание Bloomberg со ссылкой на источники, передает УНН.

Детали

В четверг, 4 июля, МАГАТЭ заявило о выводе из Ирана своих последних инспекторов, что усилило информационную изоляцию вокруг ядерной программы этой ближневосточной страны.

Западный дипломат на условиях анонимности отметил изданию, что инспекторы были отозваны в связи с новым иранским законом, который потенциально может криминализировать деятельность международных мониторинговых миссий в сфере ядерной энергетики. Ожидается, что это решение вызовет негативную реакцию правительств западных стран.

В заявлении МАГАТЭ говорится, что все сотрудники агентства в пятницу безопасно покинули Тегеран и прибыли в штаб-квартиру в Вене. В документе также подчеркивается критическая важность скорейшего возобновления переговоров с иранской стороной.

Решение МАГАТЭ о выходе из Ирана было принято на следующий день после того, как министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что его страна продолжит сотрудничество с агентством, что вызвало вопросы относительно сферы действия закона и его правового статуса. Согласно законодательству, сотрудничество с МАГАТЭ приостановлено на три месяца для пересмотра

- говорится в сообщении издания.

Как пишет Bloomberg, отношения Ирана с МАГАТЭ и его генеральным директором Рафаэлем Гросси резко ухудшились с началом израильских атак на Иран, к которым Соединенные Штаты присоединились 22 июня, сбросив более десятка 30-тонных бомб на ключевые ядерные объекты.

Иранские чиновники обвинили агентство и лично Гросси в соучастии в действиях Израиля, утверждая, что последний отчет МАГАТЭ стал поводом для атак. Сам Гросси категорически отверг эти обвинения.

Как сообщил изданию другой официальный представитель, в последние дни росли опасения относительно безопасности среди небольшой группы инспекторов, которые еще оставались в Тегеране, особенно после призывов со стороны Ирана привлечь Гросси к ответственности.

По информации источника, инспекторы уже покинули официальный отель и были перемещены в засекреченное место. Их выезд совпал с первым днем открытия воздушного пространства Ирана для коммерческой авиации после трехнедельного перерыва.

До этого момента 274 аккредитованных инспектора МАГАТЭ осуществляли проверки с целью верификации размещения 409 килограммов урана, обогащенного почти до уровня, пригодного для создания ядерного оружия. Сейчас место его хранения неизвестно.

Отмечается, что это первый случай с момента начала обогащения урана Ираном почти двадцать лет назад, когда инспекторы МАГАТЭ были вынуждены покинуть страну после около 500 проверок в 2024 году.

Постоянный представитель Ирана в Вене заявил, что авиаудары со стороны Израиля и США нанесли непоправимый ущерб Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) - международному соглашению, которое гарантирует странам, не обладающим ядерным оружием, доступ к соответствующим технологиям в обмен на проверки со стороны МАГАТЭ.

Соединенные Штаты призвали Иран немедленно возобновить сотрудничество с МАГАТЭ03.07.25, 02:02 • 1489 просмотров

Хотя Иран еще не покинул ДНЯО, он может аргументировать свое право на прекращение мониторинга согласно положениям Венской конвенции о праве международных договоров, которая позволяет сторонам прекращать сотрудничество в случае нарушения их прав. На международном уровне широко признается, что атаки на ядерные объекты нарушают правовые нормы.

Дальнейшая реакция на юридические аргументы Ирана, в частности со стороны МАГАТЭ, может повлиять на то, сохранится ли перемирие с Израилем. Боевые действия прекратились 24 июня после 12 дней конфликта, однако ни одна из сторон не исключает их возобновления.

Для сдерживания вероятной новой атаки Иран может использовать неопределенность относительно местонахождения своего высокообогащенного урана для влияния на развитие событий.

"Для получения достоверной информации о состоянии и размещении этого запаса, США и Израилю придется получить информацию о его состоянии и местонахождении, а также провести физические проверки и верификацию, вероятно путем согласованного доступа для МАГАТЭ", - отметили в Bloomberg.

Напомним

Президент Ирана Масуд Пезешкиан подписал закон о приостановлении сотрудничества с МАГАТЭ. Это решение может быть рычагом влияния в будущих переговорах по ядерной программе Ирана.

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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