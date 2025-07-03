Соединенные Штаты призвали Иран немедленно возобновить сотрудничество с МАГАТЭ
Киев • УНН
США призвали Тегеран возобновить сотрудничество с МАГАТЭ, прекращенное после ударов по ядерным объектам. Пресс-секретарь Госдепа Соединенных Штатов Тэмми Брюс назвала решение Ирана неприемлемым.
Соединенные Штаты Америки призвали Тегеран возобновить полноценное сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), которое было прекращено после ударов по иранским ядерным объектам. Об этом заявила пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс, информирует УНН со ссылкой на ее брифинг для СМИ от 02.07.2025г.
Детали
Тэмми Брюс назвала решение Ирана приостановить сотрудничество с МАГАТЭ "неприемлемым".
За ее словам, Тегеран имеет возможность изменить курс и выбрать путь мира и процветания.
Тегеран должен без дальнейших промедлений полностью возобновить сотрудничество с МАГАТЭ
Она отметила, что Иран должен соблюдать соглашение о гарантиях, предусмотренное Договором о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).
Кроме того, правительство страны должно предоставить Агентству необходимую информацию для выяснения и урегулирования длительных вопросов относительно незадекларированных ядерных материалов.
Напомним
27 июня 2025 года иранский министр иностранных дел Аббас Арагчи объявил о прекращении сотрудничества с МАГАТЭ после утверждения соответствующего законопроекта. Решение иранского парламента, окончательно одобренное Советом стражей, является обязательным для исполнения, что уменьшит прозрачность ядерной программы.
2 июля 2025 года Президент Ирана Масуд Пезешкиан подписал закон о приостановлении сотрудничества с МАГАТЭ. Это решение может быть рычагом влияния в будущих переговорах по ядерной программе Ирана.