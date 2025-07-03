Сполучені Штати закликали Іран негайно відновити співпрацю з МАГАТЕ
Київ • УНН
США закликали Тегеран відновити співпрацю з МАГАТЕ, припинену після ударів по ядерних об'єктах. Речниця Держдепу Сполучених Штатів Теммі Брюс назвала рішення Ірану неприйнятним.
Сполучені Штати Америки закликали Тегеран відновити повноцінну співпрацю з Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ), що була припинена після ударів по іранських ядерних об’єктах. Про це заявила речниця Державного департаменту США Теммі Брюс, інформує УНН з посиланням на її брифінг для ЗМІ від 02.07.2025р.
Деталі
Теммі Брюс назвала рішення Ірану призупинити співпрацю з МАГАТЕ "неприйнятним".
За її словами, Тегеран має можливість змінити курс та обрати шлях миру і процвітання.
Тегеран повинен без подальших зволікань повністю відновити співпрацю з МАГАТЕ
Вона зазначила, що Іран повинен дотримуватися угоди про гарантії, що передбачена Договором про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ).
Крім того, уряд країни повинен надати Агентству необхідну інформацію для з’ясування і врегулювання тривалих питань щодо незадекларованих ядерних матеріалів.
Нагадаємо
27 червня 2025 року Іранський міністр закордонних справ Аббас Арагчі оголосив про припинення співпраці з МАГАТЕ після затвердження відповідного законопроєкту. Рішення іранського парламенту, остаточно схвалене Радою вартових, є обов'язковим для виконання, що зменшить прозорість ядерної програми.
2 липня 2025 року Президент Ірану Масуд Пезешкіан підписав закон про призупинення співпраці з МАГАТЕ. Це рішення може бути важелем впливу в майбутніх переговорах щодо ядерної програми Ірану.