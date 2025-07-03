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Сполучені Штати закликали Іран негайно відновити співпрацю з МАГАТЕ

Київ • УНН

 • 148 перегляди

США закликали Тегеран відновити співпрацю з МАГАТЕ, припинену після ударів по ядерних об'єктах. Речниця Держдепу Сполучених Штатів Теммі Брюс назвала рішення Ірану неприйнятним.

Сполучені Штати закликали Іран негайно відновити співпрацю з МАГАТЕ

Сполучені Штати Америки закликали Тегеран відновити повноцінну співпрацю з Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ), що була припинена після ударів по іранських ядерних об’єктах. Про це заявила речниця Державного департаменту США Теммі Брюс, інформує УНН з посиланням на її брифінг для ЗМІ від 02.07.2025р.

Деталі

Теммі Брюс назвала рішення Ірану призупинити співпрацю з МАГАТЕ "неприйнятним".

За її словами, Тегеран має можливість змінити курс та обрати шлях миру і процвітання.

Тегеран повинен без подальших зволікань повністю відновити співпрацю з МАГАТЕ

- зауважила речниця Держдепу Сполучених Штатів.

 Вона зазначила, що Іран повинен дотримуватися угоди про гарантії, що передбачена Договором про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ).

Крім того, уряд країни повинен надати Агентству необхідну інформацію для з’ясування і врегулювання тривалих питань щодо незадекларованих ядерних матеріалів.

Нагадаємо

27 червня 2025 року Іранський міністр закордонних справ Аббас Арагчі оголосив про припинення співпраці з МАГАТЕ після затвердження відповідного законопроєкту. Рішення іранського парламенту, остаточно схвалене Радою вартових, є обов'язковим для виконання, що зменшить прозорість ядерної програми.

2 липня 2025 року Президент Ірану Масуд Пезешкіан підписав закон про призупинення співпраці з МАГАТЕ. Це рішення може бути важелем впливу в майбутніх переговорах щодо ядерної програми Ірану.

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

ПолітикаНовини Світу
Масуд Пезешкіян
Міжнародне агентство з атомної енергії
Державний департамент США
Сполучені Штати Америки
Іран
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