Керівник МАГАТЕ Гроссі отримав цілодобову охорону через погрози Ірану

Після того як керівнику МАГАТЕ Рафаелю Гроссі почали надходити різноманітні погрози з боку Ірану та з боку конкретних представників цієї країни, він отримав цілодобову охорону. Про це повідомляє The Wall Street Journal, пише УНН.

Деталі

Як повідомляють обізнані джерела, захист йому надає елітний підрозділ Австрійської поліції "Кобра". Після того як Тегеран звинуватив Гроссі у сприянні атаці Ізраїлю на Іран у червні, до нього почали надходити погрози.

Іранські чиновники заявили що його звіти, які стосуються ядерної програми країни, були упередженими та спрямованими на те, щоби дискредитувати Іран. Високопосадовці Тегерану закликали усунути його з посади і навіть віддати під суд.

Після того, як в червні закінчилися бойові дії на території Ірану та Ізраїлю з міркувань безпеки Гроссі евакуював всіх інспекторів МАГАТЕ з цього регіону. Вже зараз стало відомо про те що спецслужби Австрії вияснили, що загроза має зв'язок з іранськими структурами.

Коли війна закінчиться, ми розберемося з Гроссі – заявив радник верховного лідера Ірану Алі Ларіджані.

Газета Kayhan, наближена до консервативних кіл Ірану, навіть назвала главу МАГАТЕ "шпигуном Ізраїлю" та закликала до його арешту й страти.

Попри це, Гроссі неодноразово відвідував Тегеран і продовжує діалог, намагаючись переконати іранську сторону у співпраці з агентством.

Зараз глава МАГАТЕ змушений вести життя під постійною охороною, а західні країни закликають Іран утриматися від тиску на міжнародну організацію, яка повинна залишатися нейтральною.

Нагадаємо

5 серпня Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) вивело своїх інспекторів з Ірану через новий іранський закон, що криміналізує діяльність міжнародних моніторингових місій. Це рішення викликало занепокоєння західних країн та посилило ізоляцію ядерної програми Ірану.

Пізніше президент Ірану Масуд Пезешкіан підписав закон про призупинення співпраці з МАГАТЕ. Це рішення може бути важелем впливу в майбутніх переговорах щодо ядерної програми Ірану.

США закликали Тегеран відновити співпрацю з МАГАТЕ, припинену після ударів по ядерних об'єктах. Речниця Держдепу Сполучених Штатів Теммі Брюс назвала рішення Ірану неприйнятним.