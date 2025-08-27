$41.430.15
Спецпредставитель президента США сообщил, хочет ли Путин завершить войну в Украине
26 августа, 16:15 • 80449 просмотра
Правительство разрешило выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет
26 августа, 14:13 • 54072 просмотра
Магнитные бури в сентябре 2025: даты и советы для метеочувствительных
Эксклюзив
26 августа, 12:42 • 120102 просмотра
Испытание на прочность: как украинская авиация остается конкурентоспособной в условиях войны
26 августа, 10:16 • 142865 просмотра
Атакующие действия ВСУ вывели из строя 17% нефтеперерабатывающих мощностей России
Эксклюзив
26 августа, 11:32 • 142141 просмотра
Антигосударственный законопроект Кузьминых: как "реформы" нардепа уничтожают аптеки и играют на руку фармгигантам
Эксклюзив
26 августа, 11:23 • 57355 просмотра
Прощай, лето: какая погода ожидает украинцев осенью 2025 года
26 августа, 06:24 • 153373 просмотра
Учебный год 2025: какие изменения в образовательной программе ожидают школьников
26 августа, 05:36 • 63956 просмотра
Вето не отключает Starlink для Украины: у президента Польши прокомментировали заявление вице-премьера
Эксклюзив
25 августа, 15:56 • 57091 просмотра
Легализация криптовалют: шанс для Украины и дополнительные миллиарды для бюджета
Глава МАГАТЭ Гросси получил круглосуточную охрану из-за угроз Ирана

Киев • УНН

 • 30 просмотра

Рафаэль Гросси, глава МАГАТЭ, получил круглосуточную охрану от австрийской "Кобры" из-за угроз Ирана. Тегеран обвиняет его в содействии атаке Израиля и требует отстранения от должности.

Глава МАГАТЭ Гросси получил круглосуточную охрану из-за угроз Ирана

После того как руководителю МАГАТЭ Рафаэлю Гросси начали поступать разнообразные угрозы со стороны Ирана и со стороны конкретных представителей этой страны, он получил круглосуточную охрану. Об этом сообщает The Wall Street Journal, пишет УНН.

Детали

Как сообщают осведомленные источники, защиту ему предоставляет элитное подразделение Австрийской полиции "Кобра". После того как Тегеран обвинил Гросси в содействии атаке Израиля на Иран в июне, к нему начали поступать угрозы.

Иранские чиновники заявили, что его отчеты, касающиеся ядерной программы страны, были предвзятыми и направленными на то, чтобы дискредитировать Иран. Высокопоставленные чиновники Тегерана призвали отстранить его от должности и даже отдать под суд.

После того, как в июне закончились боевые действия на территории Ирана и Израиля, из соображений безопасности Гросси эвакуировал всех инспекторов МАГАТЭ из этого региона. Уже сейчас стало известно о том, что спецслужбы Австрии выяснили, что угроза имеет связь с иранскими структурами.

Когда война закончится, мы разберемся с Гросси

– заявил советник верховного лидера Ирана Али Лариджани.

Газета Kayhan, близкая к консервативным кругам Ирана, даже назвала главу МАГАТЭ "шпионом Израиля" и призвала к его аресту и казни.

Несмотря на это, Гросси неоднократно посещал Тегеран и продолжает диалог, пытаясь убедить иранскую сторону в сотрудничестве с агентством.

Сейчас глава МАГАТЭ вынужден вести жизнь под постоянной охраной, а западные страны призывают Иран воздержаться от давления на международную организацию, которая должна оставаться нейтральной.

Напомним

5 августа Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) вывело своих инспекторов из Ирана из-за нового иранского закона, криминализирующего деятельность международных мониторинговых миссий. Это решение вызвало беспокойство западных стран и усилило изоляцию ядерной программы Ирана.

Позже президент Ирана Масуд Пезешкиан подписал закон о приостановлении сотрудничества с МАГАТЭ. Это решение может быть рычагом влияния в будущих переговорах по ядерной программе Ирана.

США призвали Тегеран возобновить сотрудничество с МАГАТЭ, прекращенное после ударов по ядерным объектам. Пресс-секретарь Госдепа Соединенных Штатов Тэмми Брюс назвала решение Ирана неприемлемым.

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Израиль
Рафаэль Гросси
Международное агентство по атомной энергии
Австрия
Тегеран
Иран