Глава МАГАТЭ Гросси получил круглосуточную охрану из-за угроз Ирана

После того как руководителю МАГАТЭ Рафаэлю Гросси начали поступать разнообразные угрозы со стороны Ирана и со стороны конкретных представителей этой страны, он получил круглосуточную охрану. Об этом сообщает The Wall Street Journal, пишет УНН.

Детали

Как сообщают осведомленные источники, защиту ему предоставляет элитное подразделение Австрийской полиции "Кобра". После того как Тегеран обвинил Гросси в содействии атаке Израиля на Иран в июне, к нему начали поступать угрозы.

Иранские чиновники заявили, что его отчеты, касающиеся ядерной программы страны, были предвзятыми и направленными на то, чтобы дискредитировать Иран. Высокопоставленные чиновники Тегерана призвали отстранить его от должности и даже отдать под суд.

После того, как в июне закончились боевые действия на территории Ирана и Израиля, из соображений безопасности Гросси эвакуировал всех инспекторов МАГАТЭ из этого региона. Уже сейчас стало известно о том, что спецслужбы Австрии выяснили, что угроза имеет связь с иранскими структурами.

Когда война закончится, мы разберемся с Гросси – заявил советник верховного лидера Ирана Али Лариджани.

Газета Kayhan, близкая к консервативным кругам Ирана, даже назвала главу МАГАТЭ "шпионом Израиля" и призвала к его аресту и казни.

Несмотря на это, Гросси неоднократно посещал Тегеран и продолжает диалог, пытаясь убедить иранскую сторону в сотрудничестве с агентством.

Сейчас глава МАГАТЭ вынужден вести жизнь под постоянной охраной, а западные страны призывают Иран воздержаться от давления на международную организацию, которая должна оставаться нейтральной.

Напомним

5 августа Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) вывело своих инспекторов из Ирана из-за нового иранского закона, криминализирующего деятельность международных мониторинговых миссий. Это решение вызвало беспокойство западных стран и усилило изоляцию ядерной программы Ирана.

Позже президент Ирана Масуд Пезешкиан подписал закон о приостановлении сотрудничества с МАГАТЭ. Это решение может быть рычагом влияния в будущих переговорах по ядерной программе Ирана.

США призвали Тегеран возобновить сотрудничество с МАГАТЭ, прекращенное после ударов по ядерным объектам. Пресс-секретарь Госдепа Соединенных Штатов Тэмми Брюс назвала решение Ирана неприемлемым.