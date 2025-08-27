Инспекторы МАГАТЭ впервые вернулись в Иран после ударов Израиля по ядерным объектам

После того как Израиль атаковал ядерную инфраструктуру Ирана и инспекторы МАГАТЭ были эвакуированы из страны, они вернулись и возобновили работу. Тегеран еще не достиг договоренностей с МАГАТЭ относительно полноценного возобновления сотрудничества, поэтому будущая работа инспекторов и период их пребывания в Иране остается открытым вопросом. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Как сообщили иранские СМИ, инспекторы приехали с целью контроля замены ядерного топлива на атомной электростанции в Бушере. Об этом во время встречи с парламентариями заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. Он признал, что окончательного соглашения о дальнейшем взаимодействии с агентством пока нет.

Замена топлива в ядерном реакторе в Бушере должна происходить под наблюдением инспекторов международной организации – подчеркнул Аракчи.

Возвращение инспекторов произошло на фоне попыток возобновить дипломатический диалог: на днях Иран провел переговоры с представителями Франции, Великобритании и Германии относительно своей ядерной программы. Западные государства считают, что Тегеран стремится создать ядерное оружие, тогда как иранские власти настаивают на исключительно мирном, гражданском характере исследований.

В Тегеране говорят, что новое соглашение с МАГАТЭ необходимо после 12-дневной воздушной войны с Израилем в июне, к которой вскоре присоединились и США.

Напомним

5 августа Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) вывело своих инспекторов из Ирана из-за нового иранского закона, криминализирующего деятельность международных мониторинговых миссий. Это решение вызвало беспокойство западных стран и усилило изоляцию ядерной программы Ирана.

Позже президент Ирана Масуд Пезешкиан подписал закон о приостановлении сотрудничества с МАГАТЭ. Это решение может быть рычагом влияния в будущих переговорах по ядерной программе Ирана.

США призвали Тегеран возобновить сотрудничество с МАГАТЭ, прекращенное после ударов по ядерным объектам. Пресс-секретарь Госдепа Соединенных Штатов Тэмми Брюс назвала решение Ирана неприемлемым.

Рафаэль Гросси, глава МАГАТЭ, получил круглосуточную охрану от австрийской "Кобры" из-за угроз Ирана. Тегеран обвиняет его в содействии атаке Израиля и требует отстранения от должности.