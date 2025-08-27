Инспекторы МАГАТЭ впервые вернулись в Иран после ударов Израиля по ядерным объектам

$41.400.03
48.270.21
ukenru
12:47 • 23691 просмотра
Уход за автомобилем осенью: что нужно знать
12:29 • 21638 просмотра
В Украине разрешили выезжать за границу мужчинам до 22 лет включительно - постановление правительства
12:09 • 7418 просмотра
Украина готовится к осеннему всплеску COVID-19: прогнозируют ли в Минздраве локдаун
11:13 • 21573 просмотра
В Харьковской области у рф нет успехов для продвижения вглубь Украины - Демченко
Эксклюзив
11:12 • 22453 просмотра
Эксперт о деле Магамедрасулова: заявления активистов нельзя противопоставлять следствию, которое идет в рамках процессуального кодекса
27 августа, 07:59 • 29135 просмотра
рф ночью атаковала энергетику в шести областях - Минэнерго
27 августа, 07:35 • 71947 просмотра
Как без стресса вернуться к работе после отпуска: 7 проверенных советов
27 августа, 01:39 • 69673 просмотра
Спецпредставитель президента США сообщил, хочет ли Путин завершить войну в Украине
26 августа, 16:15 • 108722 просмотра
Правительство разрешило выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет
26 августа, 14:13 • 77406 просмотра
Магнитные бури в сентябре 2025: даты и советы для метеочувствительных
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+22°
2.6м/с
39%
752мм
Популярные новости
Президент Финляндии призывает бить по российской военной машине27 августа, 05:54 • 43092 просмотра
Ливан представит план по разоружению "Хезболлы" уже на этой неделе - Reuters27 августа, 06:24 • 41039 просмотра
Жена Брюса Уиллиса рассказала о «самом сложном решении», которое ей пришлось принять в отношении мужа27 августа, 08:14 • 51337 просмотра
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси09:12 • 25381 просмотра
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизорPhoto09:48 • 23723 просмотра
публикации
Право на бизнес в Украине больше не защищено? НБУ может разрушить любой банк, а наказания не будет15:01 • 56 просмотра
Уход за автомобилем осенью: что нужно знать12:47 • 23637 просмотра
Как без стресса вернуться к работе после отпуска: 7 проверенных советов27 августа, 07:35 • 71883 просмотра
Президенту направлены на подпись законы о Defence City: откроются ли новые перспективы для украинской оборонной промышленности и авиации?
Эксклюзив
26 августа, 17:12 • 84812 просмотра
Вкусные и питательные блюда из картофеля: топ рецептов для каждого столаPhoto26 августа, 14:05 • 81607 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Юлия Свириденко
Джордж Сорос
Биньямин Нетаньяху
Стив Уиткофф
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Европа
Румыния
Реклама
УНН Lite
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений12:36 • 13516 просмотра
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизорPhoto09:48 • 23954 просмотра
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси09:12 • 25615 просмотра
Жена Брюса Уиллиса рассказала о «самом сложном решении», которое ей пришлось принять в отношении мужа27 августа, 08:14 • 51845 просмотра
Тейлор Свифт и Трэвис Келси объявили о помолвке после двух лет отношенийPhoto26 августа, 17:52 • 31434 просмотра
Актуальное
Нефть
Дія (сервис)
Facebook
COVID-19
SpaceX Starship

Инспекторы МАГАТЭ впервые вернулись в Иран после ударов Израиля по ядерным объектам

Киев • УНН

 • 14 просмотра

Инспекторы МАГАТЭ возобновили работу в Иране после эвакуации, но окончательного соглашения о сотрудничестве нет. Тегеран настаивает на мирном характере ядерной программы.

Инспекторы МАГАТЭ впервые вернулись в Иран после ударов Израиля по ядерным объектам

После того как Израиль атаковал ядерную инфраструктуру Ирана и инспекторы МАГАТЭ были эвакуированы из страны, они вернулись и возобновили работу. Тегеран еще не достиг договоренностей с МАГАТЭ относительно полноценного возобновления сотрудничества, поэтому будущая работа инспекторов и период их пребывания в Иране остается открытым вопросом. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Как сообщили иранские СМИ, инспекторы приехали с целью контроля замены ядерного топлива на атомной электростанции в Бушере. Об этом во время встречи с парламентариями заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. Он признал, что окончательного соглашения о дальнейшем взаимодействии с агентством пока нет.

Замена топлива в ядерном реакторе в Бушере должна происходить под наблюдением инспекторов международной организации

– подчеркнул Аракчи.

Возвращение инспекторов произошло на фоне попыток возобновить дипломатический диалог: на днях Иран провел переговоры с представителями Франции, Великобритании и Германии относительно своей ядерной программы. Западные государства считают, что Тегеран стремится создать ядерное оружие, тогда как иранские власти настаивают на исключительно мирном, гражданском характере исследований.

В Тегеране говорят, что новое соглашение с МАГАТЭ необходимо после 12-дневной воздушной войны с Израилем в июне, к которой вскоре присоединились и США.

Напомним

5 августа Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) вывело своих инспекторов из Ирана из-за нового иранского закона, криминализирующего деятельность международных мониторинговых миссий. Это решение вызвало беспокойство западных стран и усилило изоляцию ядерной программы Ирана.

Позже президент Ирана Масуд Пезешкиан подписал закон о приостановлении сотрудничества с МАГАТЭ. Это решение может быть рычагом влияния в будущих переговорах по ядерной программе Ирана. 

США призвали Тегеран возобновить сотрудничество с МАГАТЭ, прекращенное после ударов по ядерным объектам. Пресс-секретарь Госдепа Соединенных Штатов Тэмми Брюс назвала решение Ирана неприемлемым.

Рафаэль Гросси, глава МАГАТЭ, получил круглосуточную охрану от австрийской "Кобры" из-за угроз Ирана. Тегеран обвиняет его в содействии атаке Израиля и требует отстранения от должности.

Степан Гафтко

Новости Мира
Масуд Пезешкиан
Израиль
Рафаэль Гросси
Международное агентство по атомной энергии
Reuters
Франция
Великобритания
Германия
Соединённые Штаты
Иран