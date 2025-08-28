Тегеран пренебрегает ядерным соглашением, считают в ЕС-3 и возобновляют санкции против Ирана

$41.320.08
47.880.39
ukenru
Эксклюзив
13:53 • 4524 просмотра
43% доли обслуживания миссий ООН за Украиной: отечественные авиакомпании завоевывают позиции на глобальном рынке
13:37 • 13735 просмотра
Выплаты украинским беженцам в Европе: что изменится с осени 2025 года
13:24 • 10258 просмотра
Зеленский поручил МИД выяснить обстоятельства запрета на въезд офицеру ВСУ "Мадяру" в Венгрию
Эксклюзив
11:21 • 25144 просмотра
Драйвер экономики: почему украинская авиация нуждается в большем, чем частичное внимание в рамках Defence City
Эксклюзив
28 августа, 07:27 • 69911 просмотра
Минобороны о ПВО Украины: это направление не достигло максимальной эффективности
28 августа, 06:36 • 98241 просмотра
563 из 598 дронов и 26 из 31 российской ракеты обезврежены над Украиной, в том числе один из двух "Кинжалов"
28 августа, 04:08 • 92459 просмотра
Россия нанесла удар по подвижному составу «Укрзализныци»: ряд поездов следует по измененному маршруту
27 августа, 17:11 • 112126 просмотра
Ольга Стефанишина стала новым послом Украины в США
Эксклюзив
27 августа, 16:10 • 81261 просмотра
Популярного Instagram-блогера оштрафовали на 4,8 млн грн за незаконную рекламу онлайн-казино: юрист прокомментировал
Эксклюзив
27 августа, 15:38 • 81354 просмотра
"Приглашаем к себе российского агента": военный обозреватель о скандальном решении Госавиаслужбы по вертолетам Ми-8
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+26°
2.3м/с
37%
753мм
Популярные новости
Ночная атака рф на Киев унесла жизни 10 человек - КГВАPhoto28 августа, 06:40 • 80168 просмотра
Массированная атака РФ на Киев: уже 12 погибших, трое из них – дети28 августа, 07:26 • 47770 просмотра
Атака рф на Киев: на данный момент известно о 14 погибших и 38 раненых - КГВАPhotoVideo28 августа, 08:54 • 55107 просмотра
Лидеры "коалиции желающих" отреагировали на российские удары по Киеву: заявления Стармера и Макрона09:33 • 104166 просмотра
Ракеты рф пролетели в 50 метрах от делегации ЕС в Украине - фон дер Ляйен10:55 • 44479 просмотра
публикации
Топ-6 причесок для школьниц: от классических кос до «пузырьковых» хвостовVideo14:30 • 3396 просмотра
Выплаты украинским беженцам в Европе: что изменится с осени 2025 года13:37 • 13694 просмотра
Украинский авиапром: потенциал лидерства, испытания на прочность и поиск новых инструментов поддержки27 августа, 15:18 • 151227 просмотра
Право на бизнес в Украине больше не защищено? НБУ может разрушить любой банк, а наказания не будет27 августа, 15:01 • 153791 просмотра
Уход за автомобилем осенью: что нужно знать27 августа, 12:47 • 235696 просмотра
Актуальные люди
Урсула фон дер Ляйен
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Руслан Кравченко
Игорь Клименко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Германия
Венгрия
Реклама
УНН Lite
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасомPhoto27 августа, 15:52 • 100557 просмотра
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений27 августа, 12:36 • 131915 просмотра
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизорPhoto27 августа, 09:48 • 133542 просмотра
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси27 августа, 09:12 • 127703 просмотра
Жена Брюса Уиллиса рассказала о «самом сложном решении», которое ей пришлось принять в отношении мужа27 августа, 08:14 • 159618 просмотра
Актуальное
Нью-Йорк Таймс
ТикТок
СВИФТ
E-6 Mercury
Детонатор

Тегеран пренебрегает ядерным соглашением, считают в ЕС-3 и возобновляют санкции против Ирана

Киев • УНН

 • 24 просмотра

Франция, Германия и Великобритания инициировали повторное введение санкций ООН против Ирана. Это связано с невыполнением Тегераном обязательств по ядерному соглашению 2015 года.

Тегеран пренебрегает ядерным соглашением, считают в ЕС-3 и возобновляют санкции против Ирана

Париж, Лондон и Берлин готовы ввести санкции против Ирана из-за "невыполнения" Тегераном обязательств по ядерной программе.

Передает УНН со ссылкой на CNN.

Детали

ЕС-3 — Франция, Германия и Великобритания — начали процесс повторного введения санкций ООН против Ирана из-за его ядерной программы. В четверг, 28 августа, Париж, Лондон и Берлин в совместном письме сообщили Совету Безопасности ООН о том, что они запускают механизм быстрого возобновления санкций.

В письме говорится, что ЕС-3 оценивает Иран как "не выполняющий свои обязательства" по ядерной сделке 2015 года.

Иран все чаще нарушает ядерную сделку после того, как президент Дональд Трамп вывел США из соглашения, называемого Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД), в 2018 году

— говорится в материале CNN на эту тему.

Следовательно, говорится в письме, должен быть задействован механизм, известный как "Snapback", который запускает 30-дневный процесс восстановления ряда санкций, приостановленных десять лет назад. А европейские страны, вероятно, желают использовать рычаг санкций, чтобы вернуть Иран за стол переговоров.

Комментарий

Сегодня нарушение Ираном JCPoA очевидно и преднамеренно, а объекты, вызывающие наибольшее беспокойство с точки зрения распространения ядерного оружия, находятся вне контроля МАГАТЭ (Международного агентства по атомной энергии). .. Иран не имеет гражданского оправдания для своих запасов высокообогащенного урана

— заявили министры иностранных дел Франции, Германии и Великобритании в совместном заявлении в четверг.

Напомним

Ранее сообщалось, что Великобритания, Франция и Германия готовы начать процесс возобновления санкций ООН против Ирана из-за невыполнения Тегераном обязательств по ядерной программе, хотя дипломаты надеются на дальнейшие переговоры.

Игорь Тележников

ПолитикаНовости Мира
Совет Безопасности Организации Объединенных Наций
Международное агентство по атомной энергии
Организация Объединенных Наций
Дональд Трамп
Париж
Франция
Великобритания
Германия
Иран
Лондон
Берлин