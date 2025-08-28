Тегеран пренебрегает ядерным соглашением, считают в ЕС-3 и возобновляют санкции против Ирана

Париж, Лондон и Берлин готовы ввести санкции против Ирана из-за "невыполнения" Тегераном обязательств по ядерной программе.

Передает УНН со ссылкой на CNN.

Детали

ЕС-3 — Франция, Германия и Великобритания — начали процесс повторного введения санкций ООН против Ирана из-за его ядерной программы. В четверг, 28 августа, Париж, Лондон и Берлин в совместном письме сообщили Совету Безопасности ООН о том, что они запускают механизм быстрого возобновления санкций.

В письме говорится, что ЕС-3 оценивает Иран как "не выполняющий свои обязательства" по ядерной сделке 2015 года.

Иран все чаще нарушает ядерную сделку после того, как президент Дональд Трамп вывел США из соглашения, называемого Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД), в 2018 году — говорится в материале CNN на эту тему.

Следовательно, говорится в письме, должен быть задействован механизм, известный как "Snapback", который запускает 30-дневный процесс восстановления ряда санкций, приостановленных десять лет назад. А европейские страны, вероятно, желают использовать рычаг санкций, чтобы вернуть Иран за стол переговоров.

Комментарий

Сегодня нарушение Ираном JCPoA очевидно и преднамеренно, а объекты, вызывающие наибольшее беспокойство с точки зрения распространения ядерного оружия, находятся вне контроля МАГАТЭ (Международного агентства по атомной энергии). .. Иран не имеет гражданского оправдания для своих запасов высокообогащенного урана — заявили министры иностранных дел Франции, Германии и Великобритании в совместном заявлении в четверг.

Напомним

Ранее сообщалось, что Великобритания, Франция и Германия готовы начать процесс возобновления санкций ООН против Ирана из-за невыполнения Тегераном обязательств по ядерной программе, хотя дипломаты надеются на дальнейшие переговоры.