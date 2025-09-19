путін не погоджується на мир, бо вважає, що перемагає у війні - Келлог
Київ • УНН
Спецпредставник президента США Кіт Келлог заявив, що путін вважає себе переможцем у війні проти України, тому не погоджується на мир. Трамп роздратований путіним, який провокував його.
російський диктатор володимир путін вважає, що росія перемагає у війні проти України, а тому поки не погоджується на мир. Про це заявив спецпредставник президента США Кіт Келлог в інтерв’ю The Telegraph, передає УНН.
Без припинення вогню дуже важко досягти миру. Проблема в тому, що путін вважає, що перемагає, тому поки що не погоджується на мир. Трамп спочатку віддає перевагу мирним переговорам. Я ж віддаю перевагу спочатку припиненню стрілянини, бо як тільки вона припиняється, її важко відновити
Він зазначив, що Трамп роздратований путіним, адже думав, що його особисті стосунки з ним дадуть результати.
Натомість путін його провокував. За зачиненими дверима президент Трамп набагато зліший, ніж на публіці
