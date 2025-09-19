путін не погоджується на мир, бо вважає, що перемагає у війні - Келлог

$41.250.05
Зеленський підписав указ про створення Офісу військового омбудсмана: хто очолив нову структуру
Ексклюзив
16:30 • 4056 перегляди
В Українському центрі оцінювання розвіяли міфи навколо повернення ДПА для учнів 4 класів
16:00 • 8842 перегляди
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo
Ексклюзив
12:05 • 19859 перегляди
Таємниці осінньої депресії: психологиня розповіла про симптоми та методи подоланняPhoto
12:00 • 17328 перегляди
У ЄС представили 19-й пакет санкцій проти рф: містить бан на російський СПГ, зачепило нафту, банки, крипту, торгівлю, Китай та Індію
Ексклюзив
19 вересня, 11:23 • 24077 перегляди
Скандал з російським слідом: чому правоохоронці повинні розслідувати дії тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука – юристиPhoto
19 вересня, 08:43 • 35309 перегляди
В Мінфіні заявили, що прожитковий мінімум буде переглянуто
Ексклюзив
19 вересня, 07:43 • 36503 перегляди
У Житомирі у ДТП загинув прокурор: деталі подіїPhoto
Ексклюзив
19 вересня, 06:26 • 54313 перегляди
Спокій на тарілці: які продукти знижують тривожність і підтримують нервову систему
18 вересня, 19:49 • 45765 перегляди
МАГАТЕ вимагає, аби рф негайно деокупувала Запорізьку АЕС. 62 країни підтримали резолюцію
Загибель прокурора у ДТП у Житомирі: розпочато розслідування 19 вересня, 07:55
Загибель прокурора у ДТП у Житомирі: поліція шукає свідків 19 вересня, 08:27
Cadillac F1 підписав грандіозне партнерство з Jim Beam перед дебютом у 2026 році 19 вересня, 10:18
Єврокомісія схвалила 19-й пакет санкцій проти рф: його мають представити сьогодні 19 вересня, 10:27
Адель веде переговори щодо виступу в перерві Супербоулу 2026 року - ЗМІ 19 вересня, 10:57
Публікації
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організмі 14:24
Таємниці осінньої депресії: психологиня розповіла про симптоми та методи подолання
Ексклюзив
12:05 • 19856 перегляди
Скандал з російським слідом: чому правоохоронці повинні розслідувати дії тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука – юристи
Ексклюзив
19 вересня, 11:23 • 24073 перегляди
Спокій на тарілці: які продукти знижують тривожність і підтримують нервову систему
Ексклюзив
19 вересня, 06:26 • 54312 перегляди
Законодавчий "щит" для компаній оборонного комплексу чи практично провал через одне невірне рішення? 18 вересня, 11:39
УНН Lite
П'ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихідними 16:00
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організмі 14:24
Massive Attack видалили свою музику зі Spotify через інвестиції власника компанії у військовий ШІ 14:03
Адель веде переговори щодо виступу в перерві Супербоулу 2026 року - ЗМІ 19 вересня, 10:57
Cadillac F1 підписав грандіозне партнерство з Jim Beam перед дебютом у 2026 році 19 вересня, 10:18
путін не погоджується на мир, бо вважає, що перемагає у війні - Келлог

Київ • УНН

 • 172 перегляди

Спецпредставник президента США Кіт Келлог заявив, що путін вважає себе переможцем у війні проти України, тому не погоджується на мир. Трамп роздратований путіним, який провокував його.

путін не погоджується на мир, бо вважає, що перемагає у війні - Келлог

російський диктатор володимир путін вважає, що росія перемагає у війні проти України, а тому поки не погоджується на мир. Про це заявив спецпредставник президента США Кіт Келлог в інтерв’ю The Telegraph, передає УНН.

Без припинення вогню дуже важко досягти миру. Проблема в тому, що путін вважає, що перемагає, тому поки що не погоджується на мир. Трамп спочатку віддає перевагу мирним переговорам. Я ж віддаю перевагу спочатку припиненню стрілянини, бо як тільки вона припиняється, її важко відновити 

- сказав Келлог.

Він зазначив, що Трамп роздратований путіним, адже думав, що його особисті стосунки з ним дадуть результати.

Натомість путін його провокував. За зачиненими дверима президент Трамп набагато зліший, ніж на публіці 

- зазначив Келлог.

Нагадаємо

Спецпредставник президента США Кіт Келлог заявив, що російський диктатор володимир путін, якщо завоює Україну, то на цьому не зупиниться. Він перейде до нападу на країни НАТО.

Павло Башинський

ПолітикаНовини Світу
Володимир Путін
Дейлі телеграф
Кіт Келлог
НАТО
Дональд Трамп
Україна