путін не погоджується на мир, бо вважає, що перемагає у війні - Келлог

російський диктатор володимир путін вважає, що росія перемагає у війні проти України, а тому поки не погоджується на мир. Про це заявив спецпредставник президента США Кіт Келлог в інтерв’ю The Telegraph, передає УНН.

Без припинення вогню дуже важко досягти миру. Проблема в тому, що путін вважає, що перемагає, тому поки що не погоджується на мир. Трамп спочатку віддає перевагу мирним переговорам. Я ж віддаю перевагу спочатку припиненню стрілянини, бо як тільки вона припиняється, її важко відновити