путин не соглашается на мир, потому что считает, что побеждает в войне - Келлог

российский диктатор владимир путин считает, что россия побеждает в войне против Украины, а потому пока не соглашается на мир. Об этом заявил спецпредставитель президента США Кит Келлог в интервью The Telegraph, передает УНН.

Без прекращения огня очень трудно достичь мира. Проблема в том, что путин считает, что побеждает, поэтому пока не соглашается на мир. Трамп сначала предпочитает мирные переговоры. Я же предпочитаю сначала прекращение стрельбы, потому что как только она прекращается, ее трудно возобновить

Он отметил, что Трамп раздражен путиным, ведь думал, что его личные отношения с ним дадут результаты.

Вместо этого путин его провоцировал. За закрытыми дверями президент Трамп гораздо злее, чем на публике