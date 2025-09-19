путин не соглашается на мир, потому что считает, что побеждает в войне - Келлог
Киев • УНН
Спецпредставитель президента США Кит Келлог заявил, что путин считает себя победителем в войне против Украины, поэтому не соглашается на мир. Трамп раздражен путиным, который провоцировал его.
российский диктатор владимир путин считает, что россия побеждает в войне против Украины, а потому пока не соглашается на мир. Об этом заявил спецпредставитель президента США Кит Келлог в интервью The Telegraph, передает УНН.
Без прекращения огня очень трудно достичь мира. Проблема в том, что путин считает, что побеждает, поэтому пока не соглашается на мир. Трамп сначала предпочитает мирные переговоры. Я же предпочитаю сначала прекращение стрельбы, потому что как только она прекращается, ее трудно возобновить
Он отметил, что Трамп раздражен путиным, ведь думал, что его личные отношения с ним дадут результаты.
Вместо этого путин его провоцировал. За закрытыми дверями президент Трамп гораздо злее, чем на публике
Спецпредставитель президента США Кит Келлог заявил, что российский диктатор владимир путин, если завоюет Украину, то на этом не остановится. Он перейдет к нападению на страны НАТО.