путин не соглашается на мир, потому что считает, что побеждает в войне - Келлог

$41.250.05
48.780.01
ukenru
17:23 • 780 просмотра
Зеленский подписал указ о создании Офиса военного омбудсмена: кто возглавил новую структуру
Эксклюзив
16:30 • 3860 просмотра
В Украинском центре оценивания развеяли мифы вокруг возвращения ГИА для учащихся 4 классов
16:00 • 8638 просмотра
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo
Эксклюзив
12:05 • 19732 просмотра
Тайны осенней депрессии: психолог рассказала о симптомах и методах преодоленияPhoto
12:00 • 17246 просмотра
В ЕС представили 19-й пакет санкций против рф: содержит бан на российский СПГ, затронуло нефть, банки, крипту, торговлю, Китай и Индию
Эксклюзив
19 сентября, 11:23 • 24012 просмотра
Скандал с российским следом: почему правоохранители должны расследовать действия временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука – юристыPhoto
19 сентября, 08:43 • 35282 просмотра
В Минфине заявили, что прожиточный минимум будет пересмотрен
Эксклюзив
19 сентября, 07:43 • 36428 просмотра
В Житомире в ДТП погиб прокурор: детали происшествияPhoto
Эксклюзив
19 сентября, 06:26 • 54261 просмотра
Спокойствие на тарелке: какие продукты снижают тревожность и поддерживают нервную систему
18 сентября, 19:49 • 45755 просмотра
МАГАТЭ требует, чтобы рф немедленно деоккупировала Запорожскую АЭС. 62 страны поддержали резолюцию
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+18°
2.6м/с
63%
754мм
Популярные новости
Гибель прокурора в ДТП в Житомире: начато расследованиеPhoto19 сентября, 07:55 • 24162 просмотра
Гибель прокурора в ДТП в Житомире: полиция ищет свидетелейPhoto19 сентября, 08:27 • 21002 просмотра
Cadillac F1 подписал грандиозное партнерство с Jim Beam перед дебютом в 2026 годуPhotoVideo19 сентября, 10:18 • 13813 просмотра
Еврокомиссия одобрила 19-й пакет санкций против рф: его должны представить сегодня19 сентября, 10:27 • 22371 просмотра
Адель ведет переговоры о выступлении в перерыве Супербоула 2026 года - СМИ19 сентября, 10:57 • 11206 просмотра
публикации
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организмеPhoto14:24 • 10602 просмотра
Тайны осенней депрессии: психолог рассказала о симптомах и методах преодоленияPhoto
Эксклюзив
12:05 • 19732 просмотра
Скандал с российским следом: почему правоохранители должны расследовать действия временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука – юристыPhoto
Эксклюзив
19 сентября, 11:23 • 24012 просмотра
Спокойствие на тарелке: какие продукты снижают тревожность и поддерживают нервную систему
Эксклюзив
19 сентября, 06:26 • 54261 просмотра
Законодательный "щит" для компаний оборонного комплекса или практически провал из-за одного неверного решения?18 сентября, 11:39 • 60752 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Си Цзиньпин
Урсула фон дер Ляйен
Кайя Каллас
Андрій Єрмак
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Эстония
Южная Корея
Реклама
УНН Lite
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo16:00 • 8642 просмотра
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организмеPhoto14:24 • 10602 просмотра
Massive Attack удалили свою музыку из Spotify из-за инвестиций владельца компании в военный ИИ14:03 • 4482 просмотра
Адель ведет переговоры о выступлении в перерыве Супербоула 2026 года - СМИ19 сентября, 10:57 • 11281 просмотра
Cadillac F1 подписал грандиозное партнерство с Jim Beam перед дебютом в 2026 годуPhotoVideo19 сентября, 10:18 • 13886 просмотра
Актуальное
ТикТок
МиГ-31
СВИФТ
BM-30 Smerch
Spotify

путин не соглашается на мир, потому что считает, что побеждает в войне - Келлог

Киев • УНН

 • 148 просмотра

Спецпредставитель президента США Кит Келлог заявил, что путин считает себя победителем в войне против Украины, поэтому не соглашается на мир. Трамп раздражен путиным, который провоцировал его.

путин не соглашается на мир, потому что считает, что побеждает в войне - Келлог

российский диктатор владимир путин считает, что россия побеждает в войне против Украины, а потому пока не соглашается на мир. Об этом заявил спецпредставитель президента США Кит Келлог в интервью The Telegraph, передает УНН.

Без прекращения огня очень трудно достичь мира. Проблема в том, что путин считает, что побеждает, поэтому пока не соглашается на мир. Трамп сначала предпочитает мирные переговоры. Я же предпочитаю сначала прекращение стрельбы, потому что как только она прекращается, ее трудно возобновить 

- сказал Келлог.

Он отметил, что Трамп раздражен путиным, ведь думал, что его личные отношения с ним дадут результаты.

Вместо этого путин его провоцировал. За закрытыми дверями президент Трамп гораздо злее, чем на публике 

- отметил Келлог.

Напомним

Спецпредставитель президента США Кит Келлог заявил, что российский диктатор владимир путин, если завоюет Украину, то на этом не остановится. Он перейдет к нападению на страны НАТО.

Павел Башинский

ПолитикаНовости Мира
Владимир Путин
Ежедневная газета "Дейли Телеграф"
Кит Келлог
НАТО
Дональд Трамп
Украина