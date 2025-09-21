Иран приостанавливает сотрудничество с МАГАТЭ после решения Совета Безопасности ООН о продлении санкций

Высший совет национальной безопасности Ирана (SNSC) заявил, что Тегеран приостановит сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) после того, как Совет Безопасности ООН проголосовал за то, чтобы не отменять санкции против страны. Об этом сообщает иранский ресурс Press TV, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что в заявлении, сделанном в субботу, главный орган безопасности Ирана осудил "необдуманные" шаги Великобритании, Франции и Германии (E3) в отношении мирной ядерной программы Исламской Республики.

Издание напоминает, что в пятницу Совет Безопасности ООН не смог принять резолюцию, которая бы предотвратила повторное введение санкций против Ирана после того, как E3 запустила механизм "отката", обвинив Тегеран в невыполнении соглашения 2015 года, официально известного как Совместный всеобъемлющий план действий.

Иран отверг незаконный шаг E3, указав на то, что Соединенные Штаты уже вышли из соглашения, и обвинив E3 в поддержке незаконных санкций вместо выполнения собственных обязательств - говорится в статье.

Указывается, что на субботнем заседании под председательством президента Ирана Масуда Пезешкиана SNSC рассмотрел текущую ситуацию в регионе и "авантюризм израильского режима".

"Несмотря на сотрудничество Министерства иностранных дел с Агентством и предложения, представленные по урегулированию, действия европейских стран фактически приостановили путь сотрудничества с Агентством", - отмечается в заявлении.

Напомним

Ранее в этом месяце МАГАТЭ достигло соглашения с Ираном о возобновлении инспекций на ядерных объектах, включая те, что были бомбардированы США и Израилем. Соглашение должно было проложить путь к полному возобновлению инспекций, прерванных военными ударами по иранским ядерным объектам в июне.

