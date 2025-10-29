$42.080.01
Активність поблизу ядерних арсеналів Ірану виявлена, але уран не збагачується - Гроссі

Київ • УНН

 • 666 перегляди

Голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив, що Іран не збагачує уран, проте поблизу ядерних арсеналів країни зафіксовано активність. Це відбувається після червневих ударів США по іранських об'єктах.

Активність поблизу ядерних арсеналів Ірану виявлена, але уран не збагачується - Гроссі

Іран активно не збагачує уран, але поблизу ядерних арсеналів виявлено активність. Про це повідомив AP керівник МАГАТЕ Рафаель Гроссі, передає УНН.

Деталі

Голова МАГАТЕ ООН Рафаель Гроссі заявив, що Іран активно не збагачує уран, але поблизу ядерних арсеналів країни виявлено активність.

Додамо

У червні голова Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) заявив, що удари США по трьох іранських об'єктах завдали серйозної, але "не цілковитої" шкоди, що суперечить твердженню Дональда Трампа про те, що ядерні об'єкти Ірану "повністю знищені".

Ізраїль атакував ядерні та військові об'єкти в Ірані 13 червня, твердячи, що Іран близький до створення ядерної зброї.

Пізніше США приєдналися до ударів, скинувши бомби на три ядерні об'єкти Ірану: Фордо, Натанз та Ісфахан. Відтоді справжні масштаби пошкоджень залишаються незрозумілими.

Антоніна Туманова

Новини Світу
Воєнний стан
Сутички
Ізраїль
Рафаель Гроссі
Міжнародне агентство з атомної енергії
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Іран